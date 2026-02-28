هيئة الطيران المدني تدعو المسافرين للتأكد من حالة رحلاتهم بسبب إغلاق بعض الأجواء الإقليمية

photo 2026 02 28 15 49 49 هيئة الطيران المدني تدعو المسافرين للتأكد من حالة رحلاتهم بسبب إغلاق بعض الأجواء الإقليمية

دمشق-سانا

دعت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي المسافرين إلى التأكد من حالة رحلاتهم عبر التواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية، وذلك نظراً لإغلاق بعض الأجواء الإقليمية، وما ترتب عليه من تأثيرات على حركة الملاحة الجوية.

ودعت الهيئة، في تنويه لها اليوم السبت عبر قناتها على التلغرام، السادة المسافرين للاطلاع على أي تعديلات قد تطرأ على مواعيد الإقلاع والوصول من خلال متابعة شركات الطيران المعنية بشكل مباشر.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت، وذلك اعتباراً من اليوم السبت 28 شباط عند الساعة 12:00 ظهراً ولمدة 12 ساعة، بتوقيت دمشق.

