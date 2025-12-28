درجات الحرارة مستمرة بالانخفاض وأمطار محتملة في العديد من المناطق السورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض اليوم في مختلف المناطق السورية، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية تضعف الفعالية الجوية، وتتراجع حدة الهطولات، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل الأمطار في أماكن متفرقة من البلاد، فيما تكون الأجواء شديدة البرودة في كل المناطق ليلاً.

فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة، تتجاوز سرعتها 70كم بالساعة أحياناً في المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى والساحلية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج ليلاً.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المحافظات: