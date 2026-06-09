‏”كفاءة الطاقة والاستدامة في الأبنية”.. ورشة عمل سوريّة–ألمانية في دمشق

دمشق-سانا

ناقشت ورشة عمل بعنوان «كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الأبنية» سبل ‏تطوير المنظومة التشريعية والهندسية الناظمة لكفاءة الطاقة في سوريا، ‏ودور المؤسسات المهنية والأكاديمية في تعزيز مفاهيم الاستدامة، بما يسهم ‏في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار وفق معايير حديثة ومستدامة.‏

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وتهدف الورشة التي أقامتها نقابة المهندسين السوريين في مبنى النقابة اليوم ‏الثلاثاء، بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة (‏NERC‏) وشركة ‏Iproplan‏ الألمانية، إلى تعزيز التعاون السوري الألماني في مجال كفاءة ‏الطاقة، وتطوير الكودات والمعايير الوطنية الخاصة بالأبنية، وتأهيل الكوادر ‏الهندسية الوطنية، ووضع خارطة طريق لإعداد كود كفاءة الطاقة في الأبنية ‏السورية، ومتابعة تطبيق معايير الاستدامة في المشاريع الإنشائية، بما يواكب ‏أفضل الممارسات العالمية ويعزز التحول نحو أبنية أكثر كفاءة واستدامة.‏

تطوير البنية التشريعية لرفع كفاءة الطاقة

دعا المشاركون في الورشة إلى تحسين واقع كفاءة الطاقة في الأبنية، ‏وتطوير البنية التشريعية والهندسية والاقتصادية المرتبطة بها في سوريا ‏وألمانيا، وتسهيل آليات ترخيص الأبنية ومتطلبات كفاءة الطاقة، وتفعيل دور ‏المهندس المقيم في الإشراف على تنفيذ المعايير الفنية المعتمدة.‏

تكامل جهود الحكومية والبحثية

نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي أكد في كلمة خلال الورشة، ‏أهمية التعاون بين النقابة والمركز الوطني لبحوث الطاقة والشركاء الألمانيين ‏لتطوير كود وطني لكفاءة الطاقة في الأبنية، والاستفادة من الخبرات الألمانية ‏في هذا المجال، بما يتناسب مع الواقع السوري واحتياجاته، مشيراً إلى أن ‏النقابة ستعمل على تعميم مخرجات المشروع على فروعها في مختلف ‏المحافظات لتعزيز الاستفادة منها.‏



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وأوضح حاج علي، أن تطوير معايير كفاءة الطاقة يتطلب تكامل جهود ‏المؤسسات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص والنقابات المهنية، لافتاً إلى ‏أن العزل الحراري وكفاءة الطاقة أصبحا ضرورة تنموية واقتصادية تسهم ‏في ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض التكاليف ودعم الاستثمار وإعادة ‏الإعمار، بما ينعكس إيجاباً على استدامة الموارد وتحسين أداء قطاع البناء.‏

وبين مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يوسف حسون، أن ‏مشروع التعاون السوري الألماني في مجال كفاءة الطاقة يشكل منصة مهمة ‏لتطوير التشريعات والمعايير الفنية الخاصة بالأبنية في سوريا، وبناء ‏القدرات الوطنية وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني، بما يدعم إعداد كود ‏وطني لكفاءة الطاقة، ويسهم في ترسيخ مفاهيم البناء المستدام وترشيد ‏استهلاك الطاقة.‏

إعداد كود وطني للأبنية بالاستفادة من الخبرات الألمانية

المهندس برجس العيسى، أشار خلال عرض قدمه إلى أن مشروع التعاون ‏السوري الألماني في مجال كفاءة الطاقة في الأبنية يعمل على تطوير منظومة ‏كفاءة الطاقة في سوريا من خلال إعداد كود وطني متخصص للأبنية، ‏وتأهيل الكوادر الوطنية، وإجراء الدراسات والأبحاث التخصصية، وتعزيز ‏التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والمهنية.‏



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من جانبه، أوضح الدكتور سعد برادعي خلال عرض، أن كفاءة الطاقة ‏الألمانية تستند إلى منظومة تشريعية وهندسية متطورة جرى بناؤها استجابة ‏للتحديات المرتبطة بأمن الطاقة وترشيد استهلاكها، ما أسهم في تطوير ‏معايير متقدمة للأبنية المستدامة، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من هذه ‏الخبرات في دعم الجهود السورية الرامية إلى إعداد كود وطني لكفاءة الطاقة ‏وتعزيز تطبيق معايير البناء المستدام.‏

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يشار إلى أن المركز الوطني لبحوث الطاقة، هو الهيئة العلمية الحكومية ‏المتخصصة في أبحاث وتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك، يتبع ‏المركز إدارياً إلى وزارة الطاقة، ويهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق أمن طاقي ‏مستدام ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الدراسات العلمية ‏التطبيقية.‏