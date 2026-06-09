‏”كفاءة الطاقة والاستدامة في الأبنية”.. ورشة عمل سوريّة–ألمانية في دمشق

دمشق-سانا
ناقشت ورشة عمل بعنوان «كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الأبنية» سبل تطوير المنظومة التشريعية والهندسية الناظمة لكفاءة الطاقة في سوريا، ودور المؤسسات المهنية والأكاديمية في تعزيز مفاهيم الاستدامة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار وفق معايير حديثة ومستدامة.
وتهدف الورشة التي أقامتها نقابة المهندسين السوريين في مبنى النقابة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة (NERC) وشركة Iproplan الألمانية، إلى تعزيز التعاون السوري الألماني في مجال كفاءة الطاقة، وتطوير الكودات والمعايير الوطنية الخاصة بالأبنية، وتأهيل الكوادر الهندسية الوطنية، ووضع خارطة طريق لإعداد كود كفاءة الطاقة في الأبنية السورية، ومتابعة تطبيق معايير الاستدامة في المشاريع الإنشائية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز التحول نحو أبنية أكثر كفاءة واستدامة.
تطوير البنية التشريعية لرفع كفاءة الطاقة
دعا المشاركون في الورشة إلى تحسين واقع كفاءة الطاقة في الأبنية، وتطوير البنية التشريعية والهندسية والاقتصادية المرتبطة بها في سوريا وألمانيا، وتسهيل آليات ترخيص الأبنية ومتطلبات كفاءة الطاقة، وتفعيل دور المهندس المقيم في الإشراف على تنفيذ المعايير الفنية المعتمدة.
تكامل جهود الحكومية والبحثية
نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي أكد في كلمة خلال الورشة، أهمية التعاون بين النقابة والمركز الوطني لبحوث الطاقة والشركاء الألمانيين لتطوير كود وطني لكفاءة الطاقة في الأبنية، والاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، بما يتناسب مع الواقع السوري واحتياجاته، مشيراً إلى أن النقابة ستعمل على تعميم مخرجات المشروع على فروعها في مختلف المحافظات لتعزيز الاستفادة منها.
وأوضح حاج علي، أن تطوير معايير كفاءة الطاقة يتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص والنقابات المهنية، لافتاً إلى أن العزل الحراري وكفاءة الطاقة أصبحا ضرورة تنموية واقتصادية تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض التكاليف ودعم الاستثمار وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجاباً على استدامة الموارد وتحسين أداء قطاع البناء.
وبين مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يوسف حسون، أن مشروع التعاون السوري الألماني في مجال كفاءة الطاقة يشكل منصة مهمة لتطوير التشريعات والمعايير الفنية الخاصة بالأبنية في سوريا، وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني، بما يدعم إعداد كود وطني لكفاءة الطاقة، ويسهم في ترسيخ مفاهيم البناء المستدام وترشيد استهلاك الطاقة.
إعداد كود وطني للأبنية بالاستفادة من الخبرات الألمانية
المهندس برجس العيسى، أشار خلال عرض قدمه إلى أن مشروع التعاون السوري الألماني في مجال كفاءة الطاقة في الأبنية يعمل على تطوير منظومة كفاءة الطاقة في سوريا من خلال إعداد كود وطني متخصص للأبنية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وإجراء الدراسات والأبحاث التخصصية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والمهنية.
من جانبه، أوضح الدكتور سعد برادعي خلال عرض، أن كفاءة الطاقة الألمانية تستند إلى منظومة تشريعية وهندسية متطورة جرى بناؤها استجابة للتحديات المرتبطة بأمن الطاقة وترشيد استهلاكها، ما أسهم في تطوير معايير متقدمة للأبنية المستدامة، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من هذه الخبرات في دعم الجهود السورية الرامية إلى إعداد كود وطني لكفاءة الطاقة وتعزيز تطبيق معايير البناء المستدام.
يشار إلى أن المركز الوطني لبحوث الطاقة، هو الهيئة العلمية الحكومية المتخصصة في أبحاث وتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك، يتبع المركز إدارياً إلى وزارة الطاقة، ويهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق أمن طاقي مستدام ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الدراسات العلمية التطبيقية.