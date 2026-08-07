أكثر من 243 ألف مسافر عبر مطار دمشق الدولي في تموز على متن 2088 رحلة

دمشق-سانا



تجاوز عدد المسافرين عبر مطار دمشق الدولي خلال شهر تموز الماضي 243 ألف مسافر عبر 2088 رحلة.



وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، اليوم الجمعة، أن عدد الطائرات العابرة للأجواء السورية بلغ 20315 طائرة، فيما وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دمشق الدولي إلى 243260 مسافراً، منهم 147318 قادماً و95942 مغادراً.



وأشارت الهيئة إلى أن عدد الرحلات الجوية بلغت 2088 رحلة، بينما وصل عدد شركات الطيران إلى 16 شركة.



وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي على تعزيز حركة النقل الجوي من ‏وإلى سوريا، عبر توسيع شبكة الوجهات الدولية واستقطاب شركات طيران جديدة، في ‏إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني، وتسهيل حركة المسافرين عبر ‏المطارات السورية.