ألمانيا تؤكد تأمين إمدادات الغاز للشتاء رغم انخفاض مستويات التخزين

برلين-سانا
أكدت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين، أن إمدادات الغاز في البلاد مؤمّنة لفصل الشتاء المقبل، رغم انخفاض مستويات تخزين الغاز عن النسب المحددة في اللوائح التنظيمية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة فرانس برس: إنه من المفترض أن يمر فصل الشتاء “في ظروف جيدة”، مشيرةً إلى أن هذا أيضاً هو رأي المفوضية الأوروبية والوكالة الفيدرالية للشبكات.
ووفق ما ذكرت المنصة الأوروبية “أغريغيتد غاز ستوريدج إنفنتوري” “AGS”، أمس كانت مخزونات الغاز الألمانية ممتلئة بنسبة 61,5 بالمئة، وهو مستوى أدنى بكثير من الحد المنصوص عليه في اللوائح التنظيمية التي تفرض متوسط تعبئة قدره 70 بالمئة، كما أنه أدنى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ نحو 75 بالمئة.
ويُتوقّع أن تعزز محطات جديدة تم تدشينها في فيلهلمسهافن عام 2025، وأخرى مرتقبة في شتاده شمال البلاد، هذه القدرات بدرجة أكبر.
وفي بيان نشرته الأحد، اعتبرت رابطة مشغّلي منشآت تخزين الغاز في ألمانيا “إينيس” (INES)، وهي منظمة تمثّل أكثر من 90 بالمئة من قدرات تخزين الغاز في البلاد، أن أهداف التعبئة التي حددتها الحكومة “لم تتحقّق”، مشيرةً إلى أن ذلك يشكل “مؤشراً واضحاً على ضرورة تعزيز تدابير الاستعداد لفصل الشتاء”.
ودعت المنظمة إلى إلزام مورّدي الغاز بتكوين مخزونات كافية قبل الشتاء، بدلاً من الاكتفاء بآليات السوق والحوافز التجارية.
وتجاوز سعر الغاز الأوروبي الأربعاء الماضي عتبة 100 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، مدفوعاً بالحرب في الشرق الأوسط، وبانخفاض مستويات المخزون مقارنة بالعام الماضي مع قرب حلول الشتاء.