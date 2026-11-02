ألمانيا تؤكد تأمين إمدادات الغاز للشتاء رغم انخفاض مستويات التخزين

برلين-سانا‏

أكدت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين، أن إمدادات الغاز في البلاد مؤمّنة لفصل الشتاء ‏المقبل، رغم انخفاض مستويات تخزين الغاز عن النسب المحددة في اللوائح التنظيمية.‏

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة فرانس برس: إنه من المفترض أن ‏يمر فصل الشتاء “في ظروف جيدة”، مشيرةً إلى أن هذا أيضاً هو رأي المفوضية ‏الأوروبية والوكالة الفيدرالية للشبكات.‏

ووفق ما ذكرت المنصة الأوروبية “أغريغيتد غاز ستوريدج إنفنتوري” “‏AGS‏”، أمس ‏كانت مخزونات الغاز الألمانية ممتلئة بنسبة 61,5 بالمئة، وهو مستوى أدنى بكثير ‏من الحد المنصوص عليه في اللوائح التنظيمية التي تفرض متوسط تعبئة قدره 70 ‏بالمئة، كما أنه أدنى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ نحو 75 بالمئة.‏

ويُتوقّع أن تعزز محطات جديدة تم تدشينها في فيلهلمسهافن عام 2025، وأخرى ‏مرتقبة في شتاده شمال البلاد، هذه القدرات بدرجة أكبر.‏

وفي بيان نشرته الأحد، اعتبرت رابطة مشغّلي منشآت تخزين الغاز في ألمانيا “إينيس” ‌‏(‏INES‏)، وهي منظمة تمثّل أكثر من 90 بالمئة من قدرات تخزين الغاز في البلاد، ‏أن أهداف التعبئة التي حددتها الحكومة “لم تتحقّق”، مشيرةً إلى أن ذلك يشكل “مؤشراً ‏واضحاً على ضرورة تعزيز تدابير الاستعداد لفصل الشتاء”.‏

ودعت المنظمة إلى إلزام مورّدي الغاز بتكوين مخزونات كافية قبل الشتاء، بدلاً من ‏الاكتفاء بآليات السوق والحوافز التجارية.‏

وتجاوز سعر الغاز الأوروبي الأربعاء الماضي عتبة 100 يورو للميغاواط/ساعة للمرة ‏الأولى منذ أربعة أعوام، مدفوعاً بالحرب في الشرق الأوسط، وبانخفاض مستويات ‏المخزون مقارنة بالعام الماضي مع قرب حلول الشتاء.‏