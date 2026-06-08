الخطوط الجوية السورية تعلن استئناف رحلاتها عبر مطار دمشق بعد إعادة فتح الممرات الجوية

دمشق-سانا



أعلنت الخطوط الجوية السورية استئناف رحلاتها من وإلى مطار دمشق الدولي، وذلك استناداً إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بشأن إعادة فتح الممرات الجوية للجمهورية العربية السورية، وعودة العمليات التشغيلية في المطار، اعتباراً من الساعة الـ 16:00 من اليوم الإثنين.



وأوضحت الشركة في بيان أنها تعمل حالياً على إعادة جدولة الرحلات التي تأثرت بالإغلاق المؤقت، واستكمال الترتيبات التشغيلية اللازمة لضمان عودة الحركة الجوية بسلاسة، داعيةً المسافرين إلى متابعة مواعيد رحلاتهم عبر مكاتب الشركة وقنواتها الرسمية المعتمدة.



ودعت الخطوط الجوية السورية المسافرين إلى التواجد في المطار قبل موعد الإقلاع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات السفر، مؤكدةً حرصها على تقديم أفضل الخدمات واستقبال المسافرين على متن رحلاتها.



وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، أعلن في وقت سابق اليوم، إعادة فتح الممرات الجوية الجنوبية لسوريا، واستئناف الحركة الجوية اعتباراً من الساعة الـ 16:00، وذلك بعد انتهاء التقييمات الفنية اللازمة، ومراجعة المستجدات المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية.

