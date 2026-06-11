“سرجيلا تتنفس”.. حملة تطوعية لتنظيف واحد من أهم المواقع الأثرية بريف إدلب

إدلب-سانا

أطلقت مديرية الآثار في إدلب اليوم الخميس، حملة نظافة بعنوان “سرجيلا تتنفس” استهدفت موقع سرجيلا الأثري بريف إدلب، بالتعاون مع دائرة آثار معرة النعمان، ودعم منظمة “تراث من أجل السلام”، وهدفت الحملة إلى إزالة المخلفات والعناصر المشوّهة للمشهد الأثري، والمساهمة في حماية وصون أحد أبرز مواقع التراث الثقافي السوري.



وركزت الحملة على أهمية المبادرات المجتمعية في الحفاظ على المواقع الأثرية، باعتبارها خط الدفاع الأول بوجه الإهمال والتخريب، حيث أكد المشاركون أهمية تعزيز وعي الأهالي بقيمة هذه المواقع التاريخية والثقافية، كونه الضامن الحقيقي لبقائها للأجيال القادمة.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح حسان إسماعيل، مدير آثار إدلب أن الهدف من الحملة تنظيف مسارات السياح والزائرين المحليين، وإزالة مخلفات القمامة والدمار الموجودة في الموقع، لافتاً إلى مشاركة المجتمع المحلي بمدينة البارة ومنطقة أريحا، ومنظمة E-Clean” للبيئة النظيفة، إضافةً إلى فرق دوائر الآثار في المحافظة بكوادرها الفنية والإدارية كافةً، وحراس المواقع، في الحملة.

من جانبه، بين عبد السلام حمو، رئيس دائرة آثار معرة النعمان في تصريح مماثل، أهمية الحملة في المساهمة بإعادة تأهيل الموقع، وجعله مهيأً لاستقبال الزوار من جديد بعد سنوات من الإهمال والانقطاع، مشيراً إلى أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة بل تتبعها فعاليات مماثلة تشمل بقية المواقع الأثرية في المحافظة.

وعبرت المهندسة في مديرية آثار المحافظة ملاك رحال، عن سعادتها بالمشاركة بحملة تنظيف أحد أهم المواقع الأثرية بإدلب، كونه يمثل محطة مهمة لكل سائح وزائر للمحافظة، ووجهة حضارية تعيد إحياء التراث التاريخي والثقافي بعد سنوات الحرب، مشيرةً إلى حماس المشاركين في إنجاح الحملة وتنظيف الموقع رغم الحر الشديد لأن الموقع جزء من تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا.

وأشار محمد قنطار، عضو منظمة تراث من أجل السلام، إلى أهمية تفاعل الأهالي والمجتمع المحلي في منطقة جبل الزاوية، للمشاركة بالفعاليات التي تسهم بإعادة الحياة إلى المواقع الأثرية في مناطقهم، وذلك من خلال برنامج المنظمة المتمثل بحماية وتوثيق المواقع الأثرية في جبل الزاوية، مبيناً أن وعي الأهالي أثبت أن المجتمع هو الحارس الأول لآثاره ولتراثه.

وكانت آثار إدلب أطلقت في نيسان الماضي، حملة تطوعية، وبالتعاون مع إدارة المنطقة ومؤسسة إي كلين (E-clean)، لتنظيف مدخل مدفن تل البلس الأثري، بمنطقة معرة النعمان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتراث.

وتُعد سرجيلا أحد أهم المواقع الأثرية في المحافظة المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وتشتهر ببيوتها الحجرية البيزنطية ومبانيها العامة المحفوظة بشكل نادر، وتعاني معظم المواقع الأثرية في إدلب من تراكم النفايات والعشوائيات بسبب سنوات الحرب والنزوح، ما دفع منظمات ومبادرات محلية لإطلاق حملات تنظيف وتوعية.