إغلاق الممرات الجوية جنوب سوريا وتعليق العمليات في مطار دمشق الدولي لمدة 12 ساعة

دمشق-سانا



أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إغلاق الممرات الجوية الجنوبية لسوريا بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة 23:00 من مساء اليوم الأحد حتى الساعة 11:00 من صباح يوم الإثنين.



وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يشمل أيضاً تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق، مشيرة إلى أن الإغلاق يأتي في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، واستناداً إلى التقييمات الفنية المستمرة التي تجريها من خلال اللجنة المختصة بإدارة المخاطر.



ولفتت الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي عقب تقييم فني شامل وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وعمليات الطيران وفق المعايير الدولية المعتمدة.



ويأتي القرار في ظل التطورات المرتبطة بالحرب بين إيران وإسرائيل، حيث أطلقت ‏القوات الإيرانية مساء اليوم عدداً من الصواريخ باتجاه إسرائيل. ‏

