نقل ريف دمشق تلغي دوام السبت وتعتمد الدوام حتى الخامسة مساءً

ريف دمشق-سانا

أعلنت مديرية النقل في محافظة ريف دمشق إلغاء الدوام الرسمي يوم السبت بشكل دائم، واعتماد الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك في إطار تنظيم سير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدير نقل ريف دمشق المهندس سامر جغصي، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الجمعة، أن إلغاء دوام السبت جاء بعد زوال الضغط الكبير الذي شهدته المديرية خلال الفترة الماضية، عقب تمديد ساعات الدوام لفترة من الزمن لاستيعاب أعداد المراجعين وضمان استمرار تقديم الخدمات، لافتاً إلى أن القرار اتخذ بناءً على توجيهات وزارة النقل.

وأشار جغصي إلى أن المديرية تواصل استقبال المراجعين وتقديم جميع خدماتها وفق أوقات الدوام الجديدة، مؤكداً أن تنظيم ساعات العمل يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

ودعا جغصي المواطنين إلى مراعاة مواعيد الدوام الجديدة عند مراجعة دوائر النقل، مؤكداً استمرارها في تطوير آليات العمل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات.

وكان وزير النقل يعرب بدر، أصدر في 15 كانون الثاني الفائت قراراً يقضي بالتزام جميع ‏العاملين في ‏مديريات النقل بالمحافظات بالدوام يوم ‏السبت من كل أسبوع، وزيادة عدد ساعات الدوام اليومية ‏بمقدار ساعتين بعد انتهاء ‏الدوام الرسمي، وذلك في إطار ‏الإجراءات المتخذة لمعالجة الازدحام المتزايد على ‏معاملات المركبات الآلية.‏