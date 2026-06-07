وزير الطوارئ: مشاركة الدفاع المدني بالتمرين الثلاثي ‏المشترك بقطر لتبادل الخبرات

دمشق-سانا‏

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح،‏ أن مشاركة فريق متخصص من إدارة الدفاع المدني التابعة ‌‏للوزارة في التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل ‏المناطق العمرانية، الذي تستضيفه دولة قطر، تأتي في إطار ‌‏تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاستجابة ‏للطوارئ والإنقاذ.‏

وأوضح الوزير الصالح في منشور على منصة إكس اليوم الأحد، ‏أن التمرين يجري بمشاركة فرق متخصصة من قطر ‏وسوريا ‏وفرنسا، ويتضمن محاكاة لسيناريوهات واقعية ومعقدة، بما يتيح ‏للفرق المشاركة اختبار جاهزيتها وقدراتها العملياتية ‏في التعامل ‏مع مختلف الظروف الميدانية، إلى جانب تعزيز التنسيق ‏المشترك في تنفيذ المهام الدولية، وتطوير آليات العمل ‏والتعاون ‏بين الفرق المتخصصة‎.‎

ويعد التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق ‏العمرانية الذي يجري في قطر خلال الفترة الممتدة من السابع ‌‏وحتى الثاني عشر من حزيران ‏الجاري، تدريباً ميدانياً وإنسانياً ‏تنظمه قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، بهدف محاكاة ‌‏سيناريوهات واقعية تحاكي الكوارث الحقيقية، وذلك لرفع ‏الجاهزية الميدانية، وتبادل الخبرات الفنية، وتطوير التنسيق ‌‏الدولي المشترك في إنقاذ الأرواح داخل المدن والمباني السكنية‎.‎