وزير الطوارئ: مشاركة الدفاع المدني بالتمرين الثلاثي ‏المشترك بقطر لتبادل الخبرات

دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، أن مشاركة فريق متخصص من إدارة الدفاع المدني التابعة للوزارة في التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية، الذي تستضيفه دولة قطر، تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاستجابة للطوارئ والإنقاذ.
وأوضح الوزير الصالح في منشور على منصة إكس اليوم الأحد، أن التمرين يجري بمشاركة فرق متخصصة من قطر وسوريا وفرنسا، ويتضمن محاكاة لسيناريوهات واقعية ومعقدة، بما يتيح للفرق المشاركة اختبار جاهزيتها وقدراتها العملياتية في التعامل مع مختلف الظروف الميدانية، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك في تنفيذ المهام الدولية، وتطوير آليات العمل والتعاون بين الفرق المتخصصة.
ويعد التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي يجري في قطر خلال الفترة الممتدة من السابع وحتى الثاني عشر من حزيران الجاري، تدريباً ميدانياً وإنسانياً تنظمه قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، بهدف محاكاة سيناريوهات واقعية تحاكي الكوارث الحقيقية، وذلك لرفع الجاهزية الميدانية، وتبادل الخبرات الفنية، وتطوير التنسيق الدولي المشترك في إنقاذ الأرواح داخل المدن والمباني السكنية.