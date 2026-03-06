جولات رقابية على الصيدليات والمراكز البيطرية في عدد من بلدات ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

نفذت دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة دمشق وريفها جولات رقابية على عدد من الصيدليات والمراكز البيطرية في بلدات حجيرة والسبينة وصحنايا بريف دمشق، بهدف التأكد من سلامة الأدوية والمستلزمات البيطرية المتداولة في الأسواق.

وذكرت المديرية في بيان اليوم الجمعة، أن الفريق الرقابي ركز خلال الجولة على التأكد من التزام أصحاب المنشآت البيطرية بالأنظمة والقوانين النافذة، ومنع تداول المواد المهربة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى التحقق من صلاحية الأدوية والمواد البيطرية قبل طرحها في الأسواق.

كما شدد الفريق على ضرورة توفر الفواتير النظامية والبيانات الجمركية، والتقيد بالأسعار المعتمدة ووضع اللصاقات النقابية بشكل واضح، إلى جانب الالتزام باستخراج وتجديد التراخيص القانونية للمنشآت ضمن المواعيد المحددة.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة حملات رقابية تنفذها مديرية زراعة دمشق وريفها بهدف ضمان جودة الدواء البيطري وحماية الثروة الحيوانية، بما ينعكس إيجاباً على مصلحة المربين ويدعم مقومات الاقتصاد الوطني.