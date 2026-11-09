المنقلة في الذاكرة الشعبية السورية.. لعبة الحصى التي تناقلتها الأجيال

دمشق-سانا

بين حفرة وأخرى، تنتقل حبات الحصى في لعبة المنقلة وفق حسابات دقيقة وخطوات تتطلب التركيز وسرعة البديهة، فيما يترقب اللاعبان حركة كل منهما في منافسة تجمع التفكير والتسلية.

وفي إطار زاوية “نبض التراث” التي تسلط الضوء على الموروث الشعبي السوري، يتوقف هذا التقرير عند لعبة تجاوزت على امتداد سنوات طويلة حدود الترفيه، لتصبح جزءاً من ذاكرة البيوت والمقاهي والمجالس الشعبية، حيث جمعت الكبار والصغار حول لوح خشبي بسيط، وحفظت جانباً من عادات اللقاء والتواصل بين الأجيال.

وتنتمي المنقلة إلى مجموعة واسعة من الألعاب الذهنية المعروفة في ثقافات مختلفة، وتعتمد على العدّ ونقل الحصى بين الحفر وفق قواعد تتباين من بيئة إلى أخرى، ورغم انتشار أشكال متعددة منها في مناطق العالم، يصعب تحديد تاريخ دقيق لنشأتها أو نسبتها إلى حضارة بعينها، ما يجعل حضورها في المجتمعات المحلية، ومنها سوريا، جزءاً من تاريخها الشعبي الذي يستحق التوثيق والدراسة.

لعبة تحفظ ذاكرة المجالس

تحضر سوريا في دراسة الباحث الأمريكي ستيوارت كولين “المنقلة، اللعبة القومية لأفريقيا” الصادرة عام 1896، إذ يذكر أن السوريين أطلقوا على اللعبة اسم مانكالا، ويصف انتشارها في المقاهي وبين الأطفال، مستنداً إلى معلومات نقلها إليه شاب من دمشق عن طرق ممارستها، كما يوثق وجود لوح للعبة من بيروت ضمن مقتنيات المتحف الوطني الأمريكي، في إشارة إلى حضورها في الحياة الاجتماعية السورية أواخر القرن التاسع عشر.

وتتألف المنقلة في أحد أشكالها الشائعة من لوح خشبي يضم صفين متقابلين، في كل منهما سبع حفر صغيرة، وتُستخدم فيه عادة 98 حصاة، توزّع بواقع سبع حصيات في كل حفرة، فيما تتضمن بعض الأشكال حفراً إضافية مخصصة لجمع الحصى.

أشكال متعددة وقواعد مختلفة

لم تكن المنقلة في سوريا محصورة بطريقة واحدة، إذ وثّق الباحث كولين شكلين من ممارستها، أطلق عليهما تسميتي اللعب المجنون واللعب الحكيم أو اللعب العاقل، موضحاً أن هذين الشكلين يختلفان في طريقة توزيع الحصى واختيار الحفرة التي يبدأ منها اللاعب، ففي الأول لا يعتمد الفوز على مهارة اللاعب بقدر ما يرتبط بطريقة التوزيع الأولية، بينما يتطلب الثاني حساب موضع سقوط الحصاة الأخيرة، وتؤثر مهارة اللاعب في تحديد النتيجة.

ويعكس هذا التنوع اختلاف قواعد اللعبة وأساليب ممارستها، حتى في البيئة المحلية الواحدة.

بين الحفر والحصى.. أسرار المنقلة وقواعدها

في تصريح لـ سانا قال إبراهيم إسماعيل القاطع، لاعب وخبير في لعبة المنقلة: “إنها من الألعاب الشعبية القديمة التي يعود تاريخها، وفق ما يُتداول في المراجع التاريخية، إلى نحو 1400 عام قبل الميلاد، وتُعد من الألعاب التراثية المعروفة في سوريا والشرق الأوسط”.

وأوضح القاطع أن المنقلة لعبة ثنائية تعتمد على الذكاء وسرعة الحساب والتركيز، وتتطلب من اللاعب التخطيط المسبق عند نقل الحصى وتوزيعها بين الحفر، مشيراً إلى أنها تشبه الشطرنج من حيث الحاجة إلى التفكير الاستراتيجي وتوقع خطوات المنافس.

وبيّن أن اللعبة تُمارس في أوقات مختلفة، ضمن جلسات لها طقوسها الخاصة التي تتطلب الهدوء والتركيز ومتابعة تحركات اللاعبين، لافتاً إلى أن لوحها التقليدي مصنوع من الخشب، ويضم 14 حفرة، سبع أمام كل لاعب، توضع في كل منها سبع حصيات، وتُعرف الحفرة باسم البيت.

لعبة تجمع الذكاء والتواصل الاجتماعي

لا تقتصر المنقلة على الترفيه، فهي تتطلب الانتباه إلى حركة المنافس وحساب النتائج المتوقعة، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الحصى وتحقيق الفوز، مع وجود اختلافات في القواعد والتفاصيل بين المناطق واللاعبين.

ويشير القاطع إلى أن ممارستها تعتمد على التركيز والذاكرة والحساب والتخطيط المسبق، وتدرب اللاعب على اتخاذ القرار وتوقع خطوات الطرف الآخر، كما تتيح اللقاء المباشر والحوار والتفاعل بين المشاركين، وتوفر فرصة لتعلم الصغار أصول اللعبة من الكبار، والتعرف إلى مفردات وتسميات ارتبطت بممارستها.

توثيق المنقلة وإحياؤها بين الأجيال

تؤكد اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 أهمية التوثيق والبحث ونقل المعارف بين الأجيال بوصفها من وسائل حماية الموروث الشعبي واستمراره، وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تسجيل أدوات المنقلة وقواعدها وتسميات حفرها وطرائق ممارستها، والاستفادة من روايات كبار السن واللاعبين المهرة في حفظ تفاصيلها وتنوع أشكالها المحلية، ولا سيما أن جانباً كبيراً من هذا الموروث يستند إلى الذاكرة الشفوية والخبرة المتوارثة.

ولا يقتصر صون اللعبة على توثيقها واستعادة ذكرياتها، بل يتطلب إبقاءها حاضرة في الحياة اليومية، من خلال تشجيع الأطفال والشباب على تعلمها وممارستها، وإدراجها في الأنشطة المدرسية والمهرجانات الثقافية، بما يضمن استمرارها وانتقالها بين الأجيال، ويحفظ مكانتها في الموروث الشعبي السوري.