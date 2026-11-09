لجنة إعداد موازنة 2027 تستعرض الأرقام الأولية وأولويات التمويل

دمشق-سانا

استعرض اجتماع لجنة إعداد الموازنة العامة لعام 2027 برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، الأرقام الأولية للموازنة وجوانب التمويل المرتبطة بها، وأهمية وجود موازنتين متكاملتين تشملان الموازنة العامة للقطاع الإداري والموازنة العامة للمؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، بما يتيح النظرة الشاملة للمالية العامة للدولة.

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة المالية بدمشق، بحث الإجراءات المتخذة لإنهاء إعداد الموازنة، بعد استكمال جمع البيانات وعقد الاجتماعات مع جميع الجهات، ومناقشة احتياجاتهم.

وتناول الاجتماع برامج ومشروعات تنمية المناطق المتضررة، ودعم مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، وما يتطلبه ذلك من انعكاس لهذه الأولويات ضمن الموازنة العامة، وناقش إعداد موازنة المواطن، من خلال توفير المعلومات الأساسية التي توضح مكونات الموازنة والإنفاق وإدارة المال العام.

وأكد الوزير برنية ضرورة إدراج جميع المنح والقروض التي تحصل عليها الدولة ضمن الخزينة العامة، وتحديد المشاريع التي سيتم تمويلها منها، وما سيتم إنفاقه خلال عام 2027، مع تحديد الذي سينجز منها خلال العام القادم.

وتعد الموازنة العامة للدولة الإطار المالي الأهم الذي ‏يحدد ‏أولويات الإنفاق العام والإيرادات المتوقعة خلال ‏العام المالي، ‏وتعكس السياسات الاقتصادية للحكومة، فيما ‏يشكل تطوير آليات ‏إعدادها وتنفيذها أحد المحاور ‏الأساسية لتعزيز كفاءة الإدارة ‏المالية وتحقيق الاستدامة ‏الاقتصادية‎.‎

يذكر أن لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ناقشت خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة أمين البشير ‏وبحضور مديرة الموازنة العامة في وزارة المالية رانيا تغلبي وأعضاء اللجنة، في الـ 15 من تشرين الأول الماضي، واقع الموازنات العامة للأعوام 2025 و2026 و2027.