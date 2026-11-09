المالية تستعرض مشروع قانون المهن المالية تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره

دمشق-سانا
استعرضت لجنة تطوير المهن المالية المكلفة بمراجعة وتحديث القانون رقم 33 لعام 2009، الناظم لمهنة المحاسب القانوني برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، النسخة النهائية من مشروع القانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإصداره.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن مشروع القانون يتضمن عدداً من المحاور الرئيسة التي يضع إطارها التشريعي العام، على أن تُحدد التفاصيل والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيقها بموجب التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وفقاً لأحكام القانون.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه المحاور إحداث مجلس الحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، وتحديد تشكيله واختصاصاته ومسؤولياته التنظيمية والإشرافية، وإنشاء الهيئة الاستشارية للمهن المالية وتحديد مهامها واللجان الفنية المتخصصة المرتبطة بها، إلى جانب تنظيم عمل الجمعيات المهنية المتخصصة وتعزيز دورها في تطوير المهن التي تمثلها.
تعزيز المعايير المهنية
كما يتضمن مشروع القانون تحديد نطاق ممارسة كل مهنة واختصاصاتها ومعاييرها المهنية بما يعزز استقلاليتها والالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية الدولية المعتمدة، وتطوير أنظمة التأهيل والامتحانات المهنية وشروط الترخيص ومتطلبات الخبرة العملية والتطوير المهني المستمر، وتعزيز منظومة الرقابة المهنية وضمان الجودة والالتزام بقواعد السلوك والأخلاقيات المهنية والاستقلالية والموضوعية.
ويشمل مشروع القانون تنظيم مهن المحاسبة القانونية والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والتحليل المالي، والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية، ومحاسبة الإدارة.
رفع كفاءة القطاع المالي
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد بعد إقراره ودخوله حيز التنفيذ، سيسهم في تحقيق مجموعة من المكاسب الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، أبرزها رفع كفاءة العمل المالي من خلال اعتماد متطلبات واضحة للتأهيل والترخيص والامتحانات المهنية والتدريب المستمر، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جودة الخدمات المهنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الدولية.
ويواكب ذلك تعزيز الشفافية والحوكمة عبر ترسيخ تطبيق المعايير والممارسات المهنية الدولية، وتعزيز استقلالية المهن المتخصصة وموضوعيتها، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
إلى جانب ذلك يُنتظر أن يسهم القانون في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام والخاص من خلال تعزيز دور المهن المالية والرقابية في تقييم المخاطر والضوابط الداخلية، وترسيخ ثقافة الامتثال والنزاهة والمساءلة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من الفساد والحد من المخاطر المالية والتشغيلية.
ومن المتوقع أن يسهم القانون أيضاً في جذب الاستثمارات عبر تطوير بيئة مهنية وتنظيمية تستند إلى معايير دولية معترف بها، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز موثوقية المعلومات المالية وجودة الخدمات المهنية.
نقلة نوعية للمهن المالية والرقابية
من جهته أعرب وزير المالية عن أمله في أن يسهم القانون الجديد، بعد إقراره، في تحقيق نقلة نوعية وجوهرية في تطوير وتنظيم المهن المالية والرقابية في سوريا، وتعزيز دورها في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة المالية، ورفع كفاءة المؤسسات وحماية المال العام والخاص.
وكان وزير المالية أوضح لـ سانا في حزيران 2025 أنه تم إدخال تنظيم خمس مهن مالية جديدة إلى جانب المهن المالية الموجودة، وذلك بناء على اقتراح مقدم إلى مجلس المحاسبة والتدقيق، وهي “مقيم مالي، واستشاري ضرائب، والمدقق الداخلي، ومدير المخاطر في المؤسسات المالية، ومحلل مالي”.