المالية تستعرض مشروع قانون المهن المالية تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره

دمشق-سانا

استعرضت لجنة تطوير المهن المالية المكلفة بمراجعة وتحديث القانون رقم 33 لعام ‌‏2009، الناظم لمهنة المحاسب القانوني برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، النسخة ‏النهائية من مشروع القانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة ‏لإصداره‎.‎

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن مشروع القانون يتضمن عدداً ‏من المحاور الرئيسة التي يضع إطارها التشريعي العام، على أن تُحدد التفاصيل ‏والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيقها بموجب التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات ‏الصلة، وفقاً لأحكام القانون‎.‎

وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه المحاور إحداث مجلس الحوكمة والمحاسبة والتدقيق ‏والمهن المالية، وتحديد تشكيله واختصاصاته ومسؤولياته التنظيمية والإشرافية، وإنشاء ‏الهيئة الاستشارية للمهن المالية وتحديد مهامها واللجان الفنية المتخصصة المرتبطة بها، ‏إلى جانب تنظيم عمل الجمعيات المهنية المتخصصة وتعزيز دورها في تطوير المهن ‏التي تمثلها‎.‎

تعزيز المعايير المهنية

كما يتضمن مشروع القانون تحديد نطاق ممارسة كل مهنة واختصاصاتها ومعاييرها ‏المهنية بما يعزز استقلاليتها والالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية الدولية المعتمدة، ‏وتطوير أنظمة التأهيل والامتحانات المهنية وشروط الترخيص ومتطلبات الخبرة العملية ‏والتطوير المهني المستمر، وتعزيز منظومة الرقابة المهنية وضمان الجودة والالتزام بقواعد ‏السلوك والأخلاقيات المهنية والاستقلالية والموضوعية‎.‎

ويشمل مشروع القانون تنظيم مهن المحاسبة القانونية والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، ‏وإدارة المخاطر، والتحليل المالي، والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية، ومحاسبة الإدارة‎.‎

رفع كفاءة القطاع المالي‎ ‎

وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد بعد إقراره ودخوله حيز التنفيذ، سيسهم في تحقيق ‏مجموعة من المكاسب الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، أبرزها رفع كفاءة العمل المالي من ‏خلال اعتماد متطلبات واضحة للتأهيل والترخيص والامتحانات المهنية والتدريب المستمر، ‏بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جودة الخدمات المهنية وتعزيز قدرتها على ‏مواكبة التطورات الدولية‎.‎

ويواكب ذلك تعزيز الشفافية والحوكمة عبر ترسيخ تطبيق المعايير والممارسات المهنية ‏الدولية، وتعزيز استقلالية المهن المتخصصة وموضوعيتها، وتطوير أنظمة الرقابة ‏الداخلية وإدارة المخاطر.‏

إلى جانب ذلك يُنتظر أن يسهم القانون في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وحماية ‏المال العام والخاص من خلال تعزيز دور المهن المالية والرقابية في تقييم المخاطر ‏والضوابط الداخلية، وترسيخ ثقافة الامتثال والنزاهة والمساءلة، ودعم الجهود الوطنية ‏الرامية إلى الوقاية من الفساد والحد من المخاطر المالية والتشغيلية‎.‎

ومن المتوقع أن يسهم القانون أيضاً في جذب الاستثمارات عبر تطوير بيئة مهنية ‏وتنظيمية تستند إلى معايير دولية معترف بها، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز ‏موثوقية المعلومات المالية وجودة الخدمات المهنية‎.‎

نقلة نوعية للمهن المالية والرقابية

من جهته أعرب وزير المالية عن أمله في أن يسهم القانون الجديد، بعد إقراره، في ‏تحقيق نقلة نوعية وجوهرية في تطوير وتنظيم المهن المالية والرقابية في سوريا، وتعزيز ‏دورها في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة المالية، ورفع كفاءة ‏المؤسسات وحماية المال العام والخاص‎.‎

وكان وزير المالية أوضح لـ سانا في حزيران 2025 أنه تم إدخال تنظيم خمس مهن مالية ‏جديدة إلى جانب المهن المالية الموجودة، وذلك بناء على اقتراح مقدم إلى مجلس ‏المحاسبة والتدقيق، وهي “مقيم مالي، واستشاري ضرائب، والمدقق الداخلي، ومدير ‏المخاطر في المؤسسات المالية، ومحلل مالي”.‏