السورية للاتصالات تعتذر لمشتركيها عن الانقطاعات وتراجع جودة الخدمات في محافظات عدة

دمشق-سانا

وجهت الشركة السورية للاتصالات الاعتذار لمشتركيها عن الانقطاعات وتراجع جودة خدمات الاتصالات التي شهدتها عدة محافظات خلال الفترة الماضية، نتيجة تعرض الكابلات الضوئية الرابطة بين دمشق وحمص لاعتداءات طالت البنية التحتية للشبكة.

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أنها تتابع القضية بجدية عالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ملاحقة المتورطين بهذه الاعتداءات ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الأعمال التخريبية التي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، وتؤثر في استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعت الشركة المواطنين إلى المساهمة في حماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات من خلال الإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو نشاطات مشبوهة بالقرب من مرافق الشبكة، مؤكدةً أن التعاون المجتمعي يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الخدمات، وضمان استمراريتها.

وأكدت الشركة استمرار جهودها، بالتعاون مع فرق الصيانة والجهات المختصة، لمعالجة آثار الاعتداءات المتزايدة على البنية التحتية للاتصالات، مشيدةً بصبر المشتركين وتفهمهم خلال فترة تنفيذ أعمال الإصلاح، وإعادة الخدمة إلى مستوياتها الطبيعية.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت صباح اليوم الأحد، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى وضعها الطبيعي، بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية الرابطة بين دمشق وحمص، والتي تسببت بانقطاعات واسعة وتراجع في جودة الخدمة في عدد من المحافظات.