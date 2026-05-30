وزارة الطاقة: العمل على إعادة محطة مياه الطوب للخدمة في ريف دير ‏الزور

دير الزور-سانا
تعمل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور على إعادة محطة مياه الطوب إلى الخدمة بعد توقفها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز استقرار إمدادات المياه في ريف المحافظة.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الفرق الفنية تتابع أعمال الصيانة والتأهيل لضمان جاهزية المحطة واستئناف الضخ بشكل آمن، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات الأهالي من مياه الشرب.
وتتوجه وزارة الطاقة بالشكر العميق للعاملين في صيانة محطات المياه على جهودهم المبذولة والاستثنائية خلال هذه المرحلة، وتؤكد الوزارة أن جهودهم محل تقدير، وأنهم جزء أصيل من إعادة إعمار البلاد.
وكانت وزارة الطاقة أكدت في وقت سابق اليوم، أن خروج محطة مياه طاوي من الخدمة، والتي تغذي 11 قرية في ناحية الجرنية بريف محافظة الرقة يعود إلى إجراءات احترازية اتخذتها الكوادر الفنية، ولم يكن نتيجة عطل مباشر.
وكانت وزارة الطاقة السورية أكدت يوم أمس الجمعة أن فرقها تعمل وفق خطة استجابة إسعافية على مرحلتين لضمان استمرارية خدمة مياه الشرب للأهالي في دير الزور، بعد ارتفاع مناسيب نهر الفرات وخروج عدد من محطات المياه من الخدمة في المحافظة.