وزارة الطاقة: العمل على إعادة محطة مياه الطوب للخدمة في ريف دير ‏الزور

دير الزور-سانا

تعمل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور على ‏إعادة محطة مياه الطوب إلى الخدمة بعد توقفها خلال الفترة الماضية، وذلك ‏ضمن جهودها المستمرة لتعزيز استقرار إمدادات المياه في ريف المحافظة.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الفرق الفنية ‏تتابع أعمال الصيانة والتأهيل لضمان جاهزية المحطة واستئناف الضخ ‏بشكل آمن، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات الأهالي من ‏مياه الشرب.‏

وتتوجه وزارة الطاقة بالشكر العميق للعاملين في صيانة محطات المياه على ‏جهودهم المبذولة والاستثنائية خلال هذه المرحلة، وتؤكد ‏الوزارة أن جهودهم محل تقدير، وأنهم جزء أصيل من إعادة إعمار البلاد.‏

وكانت وزارة الطاقة أكدت في وقت سابق اليوم، أن خروج محطة مياه ‏طاوي من الخدمة، والتي تغذي 11 قرية في ناحية الجرنية بريف محافظة ‏الرقة يعود إلى إجراءات احترازية اتخذتها الكوادر الفنية، ولم يكن نتيجة ‏عطل مباشر.‏

وكانت وزارة الطاقة السورية أكدت يوم أمس الجمعة أن فرقها تعمل وفق ‏خطة استجابة إسعافية على مرحلتين لضمان استمرارية خدمة مياه الشرب ‏للأهالي في دير الزور، بعد ارتفاع مناسيب نهر الفرات وخروج عدد من ‏محطات المياه من الخدمة في المحافظة.‏