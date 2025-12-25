حماة من ذاكرة الألم إلى صناعة الأمل في محاضرة للمستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان

حماة-سانا

ألقى مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية الدكتور أحمد موفق زيدان، اليوم محاضرة في مسجد السلطان بمدينة حماة بعنوان “حماة من ذاكرة الألم إلى صناعة الأمل”، وذلك بتنظيم من مديرية أوقاف حماة.

وتحدث زيدان في محاضرته عن معاناة أهالي حماة نتيجة ممارسات النظام البائد، وتطلعات أبناء المحافظة لإعادة بناء الوطن على أسس سليمة وصحيحة بمشاركة جميع السوريين، مع التركيز على ضرورة استثمار ثمار الثورة السورية المباركة، وتسليط الضوء على إنجازاتها ومكتسباتها منذ يوم التحرير في 8 كانون الأول 2024 وحتى اليوم.

وأوضح زيدان في تصريح لمراسل سانا أن الدولة السورية حاليا في مرحلة إعادة الإعمار والنهوض، ويتعين على الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه دعمها ومساندتها وقطع الطريق على كل من يحاول العبث بأمنها واستقرارها.

وأشار عدد من الحضور إلى أهمية الموضوعات التي جرى تناولها ومناقشتها في هذه المرحلة المفصلية، عقب انتصار الثورة السورية وإسقاط النظام البائد، والتي تستدعي وقوف الجميع صفاً واحداً إلى جانب الحكومة للنهوض بسوريا الجديدة، وتفويت الفرصة على أعداء الوطن.

وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها مديرية الأوقاف بالمحافظة مع الفعاليات المجتمعية والدينية والتربوية في المحافظة، بهدف تعزيز التماسك المجتمعي ودعم المكتسبات التي حققتها الثورة السورية، وفقاً لمدير أوقاف حماة، معاذ ريحان.