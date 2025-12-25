حماة من ذاكرة الألم إلى صناعة الأمل في محاضرة للمستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان

IMG 1776 حماة من ذاكرة الألم إلى صناعة الأمل في محاضرة للمستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان

حماة-سانا

ألقى مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية الدكتور أحمد موفق زيدان، اليوم محاضرة في مسجد السلطان بمدينة حماة بعنوان “حماة من ذاكرة الألم إلى صناعة الأمل”، وذلك بتنظيم من مديرية أوقاف حماة.

IMG 1732 حماة من ذاكرة الألم إلى صناعة الأمل في محاضرة للمستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان

وتحدث زيدان في محاضرته عن معاناة أهالي حماة نتيجة ممارسات النظام البائد، وتطلعات أبناء المحافظة لإعادة بناء الوطن على أسس سليمة وصحيحة بمشاركة جميع السوريين، مع التركيز على ضرورة استثمار ثمار الثورة السورية المباركة، وتسليط الضوء على إنجازاتها ومكتسباتها منذ يوم التحرير في 8 كانون الأول 2024 وحتى اليوم.

وأوضح زيدان في تصريح لمراسل سانا أن الدولة السورية حاليا في مرحلة إعادة الإعمار والنهوض، ويتعين على الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه دعمها ومساندتها وقطع الطريق على كل من يحاول العبث بأمنها واستقرارها.

IMG 1818 حماة من ذاكرة الألم إلى صناعة الأمل في محاضرة للمستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان

وأشار عدد من الحضور إلى أهمية الموضوعات التي جرى تناولها ومناقشتها في هذه المرحلة المفصلية، عقب انتصار الثورة السورية وإسقاط النظام البائد، والتي تستدعي وقوف الجميع صفاً واحداً إلى جانب الحكومة للنهوض بسوريا الجديدة، وتفويت الفرصة على أعداء الوطن.

وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها مديرية الأوقاف بالمحافظة مع الفعاليات المجتمعية والدينية والتربوية في المحافظة، بهدف تعزيز التماسك المجتمعي ودعم المكتسبات التي حققتها الثورة السورية، وفقاً لمدير أوقاف حماة، معاذ ريحان.

IMG 1740 1 scaled حماة من ذاكرة الألم إلى صناعة الأمل في محاضرة للمستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان
IMG 1805 scaled حماة من ذاكرة الألم إلى صناعة الأمل في محاضرة للمستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان
IMG 1786 scaled حماة من ذاكرة الألم إلى صناعة الأمل في محاضرة للمستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان
بالتعاون مع منظمات أممية… ورشة عمل تعريفية بنظام الـ (IPC) لتحليل الأمن الغذائي بسوريا
قائد شرطة محافظة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح مركز شرطة مرور أريحا بريف إدلب الجنوبي.
ترميم المدارس المتضررة بحماة خطوة لتشجيع عودة المهجرين
مراكز خدمة المواطن في دمشق.. إصدار الوثائق الرسمية بنظام الأتمتة وتنظيم الدور الإلكتروني
وزير العدل يصدر قراراً بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء بسبب مخالفات في قبول الطلاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك