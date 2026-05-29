وزير الطوارئ يجتمع مع قادة الفرق الميدانية بدير الزور لتعزيز التنسيق ورفع جاهزية الاستجابة

ديرالزور-سانا

عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، مساء الخميس، اجتماعاً موسعاً مع قادة الفرق الميدانية في الدفاع المدني ‏السوري بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمدينة دير الزور، في إطار تعزيز التنسيق ورفع جاهزية الاستجابة لمخاطر ‏فيضان نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة.‏

وأوضحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفق ما نشرته على تلغرام أنه جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات ‏الميدانية، وتقييم مستوى الاستجابة الحالية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل على الأرض، كما تم ‏بحث حزمة من الإجراءات الطارئة والاستباقية الهادفة إلى الحد من تداعيات الفيضان، وضمان حماية السكان والمنشآت ‏الحيوية والبنى التحتية، بما يسهم في تقليل المخاطر ورفع كفاءة الاستجابة، وصون الأرواح والممتلكات في ظل الظروف ‏الاستثنائية الراهنة.‏

وشهدت مناطق على امتداد نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة ارتفاعاً في منسوب المياه خلال الأيام الماضية، ما ‌‏استدعى استنفار فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية لاتخاذ إجراءات احترازية، شملت تدعيم السواتر الترابية ‌‏ومراقبة المناطق المهددة وتأمين عمليات الإخلاء عند الضرورة، بهدف الحد من الأضرار وحماية السكان والممتلكات.‏