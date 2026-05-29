وزير الطوارئ يجتمع مع قادة الفرق الميدانية بدير الزور لتعزيز التنسيق ورفع جاهزية الاستجابة

ديرالزور-سانا
عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، مساء الخميس، اجتماعاً موسعاً مع قادة الفرق الميدانية في الدفاع المدني السوري بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمدينة دير الزور، في إطار تعزيز التنسيق ورفع جاهزية الاستجابة لمخاطر فيضان نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة.
وأوضحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفق ما نشرته على تلغرام أنه جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الميدانية، وتقييم مستوى الاستجابة الحالية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل على الأرض، كما تم بحث حزمة من الإجراءات الطارئة والاستباقية الهادفة إلى الحد من تداعيات الفيضان، وضمان حماية السكان والمنشآت الحيوية والبنى التحتية، بما يسهم في تقليل المخاطر ورفع كفاءة الاستجابة، وصون الأرواح والممتلكات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وشهدت مناطق على امتداد نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة ارتفاعاً في منسوب المياه خلال الأيام الماضية، ما استدعى استنفار فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية لاتخاذ إجراءات احترازية، شملت تدعيم السواتر الترابية ومراقبة المناطق المهددة وتأمين عمليات الإخلاء عند الضرورة، بهدف الحد من الأضرار وحماية السكان والممتلكات.