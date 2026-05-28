بدء انخفاض منسوب الفرات باتجاه حويجة السوافي جنوبي الرقة

الرقة-سانا

أكد معاون مدير مديرية الموارد المائية في الرقة وعضو لجنة الطوارئ المهندس عمار العيسى، بدء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات باتجاه منطقة حويجة السوافي جنوبي المحافظة، وذلك بعد الإجراءات الفنية والميدانية التي نفذتها لجنة الطوارئ خلال الفترة الماضية.

وأوضح العيسى لمراسل سانا اليوم الخميس أن المتابعة الميدانية المستمرة والتدخلات الاحترازية أسهمت في الحد من تأثيرات ارتفاع منسوب النهر، مشيراً إلى استمرار العمل على مراقبة المناسيب في مختلف القطاعات الواقعة على ضفاف الفرات.

ولفت إلى أن الفرق الفنية تواصل جولات الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع المائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تغيرات جديدة.

وأكد العيسى أن لجنة الطوارئ في مديرية الموارد المائية تبقى في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع أي تطورات محتملة، وبما يضمن حماية الأراضي الزراعية والمنشآت الحيوية الواقعة على سرير النهر

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعلن أمس، ‌‏أن الوزارة رفعت ‏جاهزية فرقها بشكل كامل، للتعامل مع ‏ارتفاع ‌‏منسوب مياه نهر الفرات في ‏محافظتي الرقة ودير الزور‎.‎

وخلال الأيام الماضية، شهد منسوب نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً، نتيجة ‏ارتفاع معدلات الأمطار في مناطق شمال وشرق سوريا، خلال الموسم ‌‏الحالي‏ ‏إلى مستويات غير مسبوقة، وزيادة كميات المياه الممررة عبر السدود ‏المقامة ‏عليه، حيث مرر الجانب التركي نحو 2000 متر مكعب في ‏الثانية، مع فتح ‏جميع بوابات المفيض، وفق ما ذكر المدير العام لمؤسسة سد الفرات هيثم ‏بكور.‏