لجنة الاستجابة الطارئة: الأوضاع بدير الزور تتجه نحو الاستقرار الكامل

دير الزور-سانا

أكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس، أن المحافظة تجاوزت المرحلة الأخطر الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وتتجه نحو الاستقرار الكامل خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

لجنة استجابة لتنسيق الجهود الميدانية

قال عباس في تصريح لمراسل سانا: إن المنطقة الشرقية تأثرت بارتفاع منسوب نهر الفرات نتيجة رفع مستوى تدفق المياه إلى 2000 متر مكعب في الثانية من الجانب التركي قبل نحو أسبوع، مبيناً أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل لجنة استجابة ضمت مديريات الصحة والطوارئ والكوارث والزراعة والموارد المائية والشؤون الاجتماعية والعمل والتعاون الدولي والخدمات الفنية، إضافة إلى الهلال الأحمر ومجلس المدينة وعدد من الجهات المعنية، بهدف تنسيق وتوحيد العمل الميداني.

وأشار إلى أن هذا التنسيق أسهم في الحد من الأضرار إلى أدنى مستوى ممكن، لافتاً إلى أن المحافظة تجاوزت مرحلة الخطر بشكل عام، فيما لا تزال منطقة الميادين وبعض المناطق الممتدة باتجاه البوكمال تتأثر بالموجة الأخيرة الناتجة عن تغير تدفقات المياه، والمعروفة بالموجة الهيدروليكية، والتي تحتاج إلى عدة ساعات حتى تستقر الأوضاع بشكل كامل.

عدم تسجيل خسائر بشرية وأضرار زراعية محدودة

أكد عباس عدم تسجيل أي خسائر بشرية ناجمة عن الفيضان، موضحاً أن الحالات المسجلة تندرج ضمن الحوادث المعتادة المرتبطة بالسباحة والتي تتكرر سنوياً، فيما تركزت الأضرار في القطاع الزراعي مع تضرر أكثر من عشرة آلاف دونم.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لتقييم الأضرار وتعويض الفلاحين المتضررين.

وأضاف: إن 62 محطة مياه توقفت عن العمل ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الجهات المعنية قبل تعرضها للغمر، حيث جرى تفكيك المحركات ومجموعات الضخ والأجهزة الحساسة، حفاظاً عليها من التلف، مبيناً أنه تم تشغيل خمس محطات اليوم، فيما جرى تدعيم 56 محطة أخرى.

تعزيز القطاع الصحي ودعم المشافي

في الجانب الصحي، أوضح عباس أنه تم دعم مشافي هجين والكسرة وأبو حمام والبصيرة والجديد، إضافة إلى نقل أربعة أجهزة لغسيل الكلى وتوزيعها بين مشفيي أبو حمام والكسرة، كإجراء احترازي لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.

كما بدأت أعمال صيانة محطة الأوكسجين في مشفى أبو حمام والعمل على إعادة تفعيل مشفى الكسرة، فيما واصلت الفرق الطبية الجوالة والنقاط الطبية تقديم خدماتها في منطقتي شقرة والجنينة ومراكز الإيواء.

وأشار عباس إلى أن الأوضاع الصحية والخدمية واللوجستية تحت السيطرة، وأن توقف بعض محطات المياه تمت معالجته عبر تأمين صهاريج المياه العذبة للسكان، ما ضمن استمرار تزويد الأهالي بالمياه.

وأعلنت وزارة الطوارئ في وقت سابق تشكيل غرفة عمليات مشتركة بالتعاون مع محافظتي الرقة ودير الزور ووزارة الموارد ‏المائية، لمتابعة تطورات الوضع والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية السكان والممتلكات وتقليل ‏الخسائر المحتملة.