تحصين محيط محطتي ضخ مياه العشارة والعشاير بريف دير الزور الغربي

دير الزور-سانا‏

باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال رفع سواتر ترابية في محيط محطتي ضخ مياه ‏العشارة والعشاير بريف دير الزور الغربي، وذلك بهدف الحدّ من وصول مياه نهر الفرات إليهما عقب ارتفاع منسوبه.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الوقائية الرامية إلى ضمان استمرارية تشغيل ‌‏المحطة والحفاظ على انتظام وصول المياه إلى السكان، بما يعزز من استقرار الخدمات الأساسية في المنطقة‎.‎

وتشهد محافظة دير الزور خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر عدد من محطات الضخ ‏والخدمات المرتبطة بها.‏

‏وأعلن وزير الطاقة اليوم أنه تم توجيه الصهاريج والورشات والآليات من عدد من المحافظات دعماً لمحافظة دير الزور، ‏بهدف ‏ضمان استمرار وصول مياه الشرب والخدمات الأساسية إلى الأهالي والمرافق الحيوية.‏

‏