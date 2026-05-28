تحصين محيط محطتي ضخ مياه العشارة والعشاير بريف دير الزور الغربي

دير الزور-سانا
باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال رفع سواتر ترابية في محيط محطتي ضخ مياه العشارة والعشاير بريف دير الزور الغربي، وذلك بهدف الحدّ من وصول مياه نهر الفرات إليهما عقب ارتفاع منسوبه.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الوقائية الرامية إلى ضمان استمرارية تشغيل المحطة والحفاظ على انتظام وصول المياه إلى السكان، بما يعزز من استقرار الخدمات الأساسية في المنطقة.
وتشهد محافظة دير الزور خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر عدد من محطات الضخ والخدمات المرتبطة بها.
وأعلن وزير الطاقة اليوم أنه تم توجيه الصهاريج والورشات والآليات من عدد من المحافظات دعماً لمحافظة دير الزور، بهدف ضمان استمرار وصول مياه الشرب والخدمات الأساسية إلى الأهالي والمرافق الحيوية.