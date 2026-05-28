تحصين محيط محطتي ضخ مياه العشارة والعشاير بريف دير الزور الغربي

photo 1 2026 05 28 20 54 48 تحصين محيط محطتي ضخ مياه العشارة والعشاير بريف دير الزور الغربي

دير الزور-سانا‏

باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال رفع سواتر ترابية في محيط محطتي ضخ مياه ‏العشارة والعشاير بريف دير الزور الغربي، وذلك بهدف الحدّ من وصول مياه نهر الفرات إليهما عقب ارتفاع منسوبه.‏

photo 2 2026 05 28 20 54 48 تحصين محيط محطتي ضخ مياه العشارة والعشاير بريف دير الزور الغربي

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الوقائية الرامية إلى ضمان استمرارية تشغيل ‌‏المحطة والحفاظ على انتظام وصول المياه إلى السكان، بما يعزز من استقرار الخدمات الأساسية في المنطقة‎.‎

وتشهد محافظة دير الزور خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر عدد من محطات الضخ ‏والخدمات المرتبطة بها.‏

‏وأعلن وزير الطاقة اليوم أنه تم توجيه الصهاريج والورشات والآليات من عدد من المحافظات دعماً لمحافظة دير الزور، ‏بهدف ‏ضمان استمرار وصول مياه الشرب والخدمات الأساسية إلى الأهالي والمرافق الحيوية.‏

photo 4 2026 05 28 20 54 48 تحصين محيط محطتي ضخ مياه العشارة والعشاير بريف دير الزور الغربي
photo 3 2026 05 28 20 54 48 تحصين محيط محطتي ضخ مياه العشارة والعشاير بريف دير الزور الغربي
نشاط طبي ترفيهي للمقيمين في المركز الإنجيلي لرعاية المسنين بحمص
إنتاج الزيتون يتراجع في طرطوس إلى 25 ألف طن بسبب الظروف المناخية
وزارة الداخلية تصدر مدونة سلوك العاملين فيها
الزيتون في طرطوس… إرث اقتصادي واجتماعي يهدده العطش
محروقات طرطوس تزود باخرة فيصل بعشرة أطنان من المازوت
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك