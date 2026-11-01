التجارة الداخلية في دمشق تنظم 1538 ضبطاً تموينياً خلال الشهر الماضي

دمشق-سانا



نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق 1538 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المحافظة خلال شهر تشرين الأول الماضي.



وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أنه تم تسيير 616 دورية تموينية استهدفت 7780 فعالية تجارية في مختلف مناطق المحافظة، تم خلالها تنظيم 1538 ضبطاً لمخالفات متنوعة، شملت عدم الالتزام بإبراز الفواتير النظامية، أو عرض بطاقات البيان والأسعار، أو الإعلان عن الأسعار، أو الاشتراطات الصحية، غش وغبن المستهلك.



إغلاق 59 محلاً تجارياً



بيّن البكور أنه تم إغلاق 59 محلاً تجارياً لارتكاب مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وغش وغبن المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تمت معالجة 254 شكوى مقدمة من المواطنين.



وأكد أن المديرية مستمرة بتشديد الرقابة لمنع الاحتكار والغش، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، لافتاً إلى أن الهدف من الجولات هو تعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك، وضمان وصول السلعة بالسعر والجودة المناسبين.



ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ‏محافظة دمشق، 374 ‏ضبطاً ‏تموينياً بحق فعاليات ‏تجارية مخالفة، خلال الفترة من الـ 16 وحتى الـ 21 ‌‏من ‏شهر تشرين الأول الجاري.‏