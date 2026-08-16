وزارة الطوارئ تفتتح مركزاً جديداً للدفاع المدني في منطقة صوران بريف حماة الشمالي

حماة-سانا

افتتحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الأحد، مركزاً جديداً للدفاع المدني في منطقة صوران بريف حماة الشمالي، ضمن خطتها الوطنية في تقديم الخدمات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، وبهدف تعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والحرائق والكوارث، وتوسيع نطاق خدماتها المقدمة في المنطقة وريفها.

ارتفاع عدد مراكز الدفاع المدني إلى 122 مركزاً

وأوضح مدير الدفاع المدني في الوزارة منير مصطفى في تصريحات لـ سانا، أن افتتاح المركز يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في انتشار مراكز الدفاع المدني على امتداد جغرافيا الوطن، ويُعدّ مركز صوران خطوة في هذا الاتجاه لتعزيز سرعة الاستجابة والوصول إلى الأهالي وإنقاذ أكبر عدد ممكن من السكان وتقديم الخدمات في مختلف المناطق.

وتطرّق مصطفى إلى ارتفاع عدد مراكز الدفاع المدني السوري من 69 مركزاً كانت متركزة في الشمال السوري، إلى 122 مركزاً موزعة على مختلف المناطق، مع استمرار العمل على افتتاح مراكز جديدة.

تعزيز الاستجابة للحوادث والحرائق

وأعرب أهالي مدينة صوران وريفها عن ارتياحهم لافتتاح مركز للدفاع المدني في المنطقة، إذ بيّن المواطن ياسين الحسين من أهالي صوران أن افتتاح المركز يحمل أهمية كبيرة للمنطقة، ولا سيما في التعامل والاستجابة السريعة مع الحرائق والحوادث والكوارث والمخلفات الحربية.

ونوّه المواطن رضوان حساني بأهمية المركز بالنسبة للمنطقة التي شهدت خلال السنوات الماضية معارك وأعمالاً عسكرية خلّفت مخلفات حربية، إضافة إلى طبيعتها الزراعية وحاجتها الدائمة لفرق الإطفاء والدفاع المدني.

بدوره عبّر المواطن شمس الدين برجس من أهالي بلدة كوكب التابعة لمنطقة صوران عن أمله بافتتاح مراكز ونقاط استجابة متقدمة في المناطق الشرقية والشمالية وغيرها من المناطق السورية، مبيناً أن افتتاح مركز صوران بالمعدات اللازمة يُعد خطوة مهمة في ظل كثرة الحوادث والحرائق خلال المواسم الزراعية.

وكانت الوزارة افتتحت سابقاً مراكز للدفاع المدني في عدد من المحافظات، وتخطط خلال الفترة القادمة لافتتاح مراكز جديدة، في إطار بناء منظومة متكاملة تخدم جميع المواطنين على امتداد الأراضي السورية.