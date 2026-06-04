هيئة المنافذ والجمارك: تمديد مدة مكوث المركبات عبر مديريات الضابطة الجمركية في المحافظات

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أنه بات بإمكان أصحاب المركبات إنجاز معاملات تمديد مدة المكوث عبر مديريات الضابطة الجمركية في المحافظات، وذلك في إطار حرص الهيئة على توسيع نطاق خدماتها وتقديم تسهيلات أكبر للمغتربين والزائرين، بما يخفف عنهم عناء السفر إلى المنافذ الحدودية لتجديد مدة المكوث المؤقت لمركباتهم.

وبين مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش، في منشور على منصة “إكس” اليوم الخميس، أن معاملات تمديد مدة المكوث يمكن إنجازها عبر مديريات الضابطة الجمركية المنتشرة في المحافظات، وتشمل مديرية المنطقة الجنوبية في دمشق “كفرسوسة دوار الجمارك مقابل إدارة الأمن الجنائي”، ومديرية المنطقة الوسطى والساحلية في حمص “شارع المحطة مقابل محطة القطار جانب مركز البريد”، ومديرية المنطقة الشمالية في حلب “شارع الملك فيصل السريان القديم”، ومديرية المنطقة الشرقية في الرقة “الكورنيش شارع الجسر الجديد”.

وذكر علوش أن الهيئة تعمل لإتاحة خدمة تمديد مدة المكوث المؤقت في مركزي تدمر ودير الزور قريباً، ضمن خطتها لتوسيع نقاط تقديم الخدمات وتعزيز سهولة الوصول إليها.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعلنت في شهر آذار الماضي تمديد فترة المكوث المؤقت للسيارات الخاصة ذات اللوحات اللبنانية العائدة للمواطنين السوريين لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من أسبوعين، ولمرة واحدة فقط، وذلك دون الحاجة لمراجعة المنفذ الحدودي، أو دفع أي رسوم إضافية.