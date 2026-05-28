وزارة الطاقة: موجة جديدة لمياه نهر الفرات تدخل دير الزور ذروتها عند ‏العاشرة مساء

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الطاقة أن موجة التدفق الجديدة الـ 1600م٣ لمياه نهر الفرات، بدأت الآن بالدخول إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من منطقة الجزرات، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه النهر من 70 – 100 سم.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الموجة الجديدة لمياه نهر الفرات ستبلغ ذروتها تقريباً بحدود الساعة الـ 10 مساءً اليوم الخميس، داعيةً المعنيين من كل الجهات لأخذ التدابير الوقائية.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت اليوم الخميس، أعمال تدعيم الجزء المتضرر من جسر العشارة في ريف دير الزور الشرقي، باستخدام كميات إضافية من الركام في استجابة ميدانية عاجلة عند الجسر، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.