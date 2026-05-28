وزارة الطاقة: موجة جديدة لمياه نهر الفرات تدخل دير الزور ذروتها عند ‏العاشرة مساء

EQ38ui8O photo 2026 05 28 12 26 14 1 وزارة الطاقة: موجة جديدة لمياه نهر الفرات تدخل دير الزور ذروتها عند ‏العاشرة مساء

‎ ‎دمشق-سانا‏

‎ ‎أعلنت وزارة الطاقة أن موجة التدفق الجديدة الـ 1600م٣ لمياه نهر ‏الفرات، بدأت الآن بالدخول إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من ‏منطقة الجزرات، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه النهر من 70 – ‌‏100 سم.

‎ ‎وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الموجة الجديدة لمياه نهر الفرات ستبلغ ‏ذروتها تقريباً بحدود الساعة الـ 10 مساءً اليوم الخميس، داعيةً المعنيين من ‏كل الجهات لأخذ التدابير الوقائية‎.‎

‎ ‎وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت اليوم ‌‏الخميس، أعمال ‏تدعيم الجزء المتضرر من جسر العشارة في ‌‏ريف دير الزور الشرقي، ‏باستخدام كميات إضافية من الركام ‌‏في استجابة ميدانية عاجلة عند الجسر، ‏وذلك على خلفية ارتفاع ‌‏منسوب مياه نهر الفرات.‏

حمص الفداء يتأهل إلى نهائي دوري كرة السلة للشباب تحت 18 عاماً
جلسة معايدة جمعت الرئيس أحمد الشرع مع إدارة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية
مبادرة “الوفاء” تنظم وقفة تكريم لأهالي حي دير بعلبة في حمص
انطلاق أعمال المؤتمر العام الـ 28 للاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق
تعزيز التعاون بين النقل والجيولوجيا لتطوير عملية تصدير الفوسفات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك