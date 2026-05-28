وزارة الطاقة: موجة جديدة لمياه نهر الفرات تدخل دير الزور ذروتها عند ‏العاشرة مساء

‎ ‎دمشق-سانا‏

‎ ‎أعلنت وزارة الطاقة أن موجة التدفق الجديدة الـ 1600م٣ لمياه نهر ‏الفرات، بدأت الآن بالدخول إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من ‏منطقة الجزرات، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه النهر من 70 – ‌‏100 سم.

‎ ‎وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الموجة الجديدة لمياه نهر الفرات ستبلغ ‏ذروتها تقريباً بحدود الساعة الـ 10 مساءً اليوم الخميس، داعيةً المعنيين من ‏كل الجهات لأخذ التدابير الوقائية‎.‎

‎ ‎وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت اليوم ‌‏الخميس، أعمال ‏تدعيم الجزء المتضرر من جسر العشارة في ‌‏ريف دير الزور الشرقي، ‏باستخدام كميات إضافية من الركام ‌‏في استجابة ميدانية عاجلة عند الجسر، ‏وذلك على خلفية ارتفاع ‌‏منسوب مياه نهر الفرات.‏