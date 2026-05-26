وزير الاتصالات يتفقد واقع العمل في المؤسسة السورية ‏للبريد

دمشق-سانا‏

تفقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد ‏السلام هيكل واقع العمل في المؤسسة السورية للبريد، ‏واطلع على سير عملية صرف وتسليم رواتب المتقاعدين ‏لشهر أيار‎.‎

وذكرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عبر ‏صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين، أن الجولة ‏الميدانية شملت صالات استقبال المواطنين وكوّات تقديم ‏الخدمات البريدية لهم، حيث التقى الوزير هيكل بعدد من ‏المراجعين المتقاعدين، واستمع إلى ملاحظاتهم وتقييمهم ‏لمستوى الخدمة المقدمة، مؤكداً التزام الوزارة بتيسير ‏أمورهم وتبسيط الإجراءات عليهم بما يضمن حصولهم على ‏مستحقاتهم بيسر وسهولة‎.‎

وشدد الوزير هيكل على ضرورة استنفار الطاقات وتذليل ‏كل العقبات لتقديم أفضل الخدمات، والارتقاء المستمر ‏بأداء منظومة البريد وتطوير آليات العمل فيها، لتنعكس ‏إيجاباً على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف انحاء ‏سوريا، منوها بالدور الخدمي والاجتماعي المهم الذي ‏تضطلع به المؤسسة‎.‎

وتأتي هذه الجولة في إطار الوقوف على جودة الخدمات ‏المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع جهود الوزارة الرامية ‏إلى تطوير منظومة العمل البريدي وتحسين كفاءة الأداء ‏في مختلف المحافظات السورية.‏