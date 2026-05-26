وزير الاتصالات يتفقد واقع العمل في المؤسسة السورية ‏للبريد

دمشق-سانا
تفقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل واقع العمل في المؤسسة السورية للبريد، واطلع على سير عملية صرف وتسليم رواتب المتقاعدين لشهر أيار.
وذكرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين، أن الجولة الميدانية شملت صالات استقبال المواطنين وكوّات تقديم الخدمات البريدية لهم، حيث التقى الوزير هيكل بعدد من المراجعين المتقاعدين، واستمع إلى ملاحظاتهم وتقييمهم لمستوى الخدمة المقدمة، مؤكداً التزام الوزارة بتيسير أمورهم وتبسيط الإجراءات عليهم بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم بيسر وسهولة.
وشدد الوزير هيكل على ضرورة استنفار الطاقات وتذليل كل العقبات لتقديم أفضل الخدمات، والارتقاء المستمر بأداء منظومة البريد وتطوير آليات العمل فيها، لتنعكس إيجاباً على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف انحاء سوريا، منوها بالدور الخدمي والاجتماعي المهم الذي تضطلع به المؤسسة.
وتأتي هذه الجولة في إطار الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة العمل البريدي وتحسين كفاءة الأداء في مختلف المحافظات السورية.