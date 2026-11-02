الموارد المائية في حمص تواصل تعزيل مجرى العاصي استعداداً للموسم المطري

حمص-سانا



تواصل مديرية الموارد المائية في محافظة حمص تنفيذ أعمال تعزيل مجرى نهر العاصي في منطقتي الميماس وديك الجن، في إطار الاستعداد للموسم المطري، وذلك من خلال إزالة الأعشاب والترسبات والعوائق التي تعترض جريانه، والحد من مخاطر تشكل الفيضانات.



وأوضح رئيس ورشة الصيانة في المديرية مصطفى الطالب، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن أعمال التعزيل التي بدأت قبل يومين، بالتزامن مع اليوم الوطني للبيئة، تعتمد على استخدام آليات حفر ذات أذرع طويلة تتيح الوصول إلى المواقع التي يصعب العمل فيها، وإزالة الأعشاب والترسبات والعوائق من مجرى النهر.



وبشأن تحديات العمل، أشار الطالب إلى أنها ترتبط بطبيعة المواقع المستهدفة، ولا سيما تلك التي تشهد نمواً كثيفاً للأعشاب، لافتاً إلى تكثيف أعمال الصيانة والتعزيل، وناشد الأهالي عدم رمي النفايات المنزلية والأنقاض في مجرى النهر، حفاظاً على نظافته وسلامة جريانه، باعتباره شرياناً حيوياً لمدينة حمص.

دعوات إلى الحفاظ على نظافة النهر

ومن الأهالي، دعا أحد سكان منطقة الميماس، محمد الحداد، إلى تعزيز الوعي البيئي، وخاصة لدى بعض زوار محيط نهر العاصي وضفافه، وضرورة المحافظة على نظافته، موضحاً أن مياهه تشكل مصدراً مهماً لري البساتين والمزروعات المجاورة، فضلاً عن أهميته الاجتماعية والترفيهية.



ويُعد نهر العاصي من أبرز الموارد المائية في محافظة حمص، لما يؤديه من دور حيوي في دعم النشاط الزراعي وتوفير مقومات الاستقرار البيئي والاجتماعي لسكان المدينة والمناطق المحيطة بها.



وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود تحسين البنية التحتية للري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، إذ أطلقت مديرية الموارد المائية في محافظة حمص خلال الفترة الماضية أعمال تأهيل قناتي الحية وهبوب الريح في ريف حمص الشمالي، بهدف تحسين كفاءة إيصال مياه نهر العاصي إلى الأراضي الزراعية والحد من ضياعات المياه، بما يسهم في تأمين احتياجات المزارعين وتعزيز النشاط الزراعي في المنطقة.