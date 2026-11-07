دراسة: تقنية الموجات فوق الصوتية تساعد في فهم اضطرابات النطق

لندن-سانا

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة لانكستر البريطانية، أن تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية تتيح رصد الحركات الدقيقة للسان أثناء الكلام، ما يساعد على فهم كيفية إنتاج الأصوات، ويفتح المجال أمام تطوير أساليب أفضل لتقييم اضطرابات النطق والكلام.



واستخدم الباحثون، وفقاً لما ذكرته جامعة لانكستر في دراسة نشرتها أول أمس الخميس، هذه التقنية لمراقبة حركة اللسان أثناء تحدث المشاركين، ورصد التغيرات في شكله واتجاه حركته عند نطق الكلمات، بما يكشف آليات إنتاج الكلام التي لا يمكن رصدها بالاستماع وحده.



وطبق الباحثون التقنية على متحدثين من مدينة بلاكبيرن البريطانية، لرصد اختلافات النطق بين الأجيال، وركزوا على صوت حرف «R» في كلمات مثل «Star» (نجمة) و«Heart» (قلب)، حيث أظهرت الصور أن كبار السن ينتجون حركات لسانية أقوى من الأصغر سناً، في مؤشر على تراجع هذا النمط التقليدي من النطق.



وأوضحت الباحثة الرئيسة الدكتورة دانييل تورتون أن هذه التقنية تتيح دراسة الآليات الجسدية المسؤولة عن إنتاج الأصوات، وتحديد الفروق الدقيقة في طريقة النطق بين المتحدثين.



وتكمن أهمية التقنية في أنها لا تكتفي بتحليل الأصوات المسموعة، بل تكشف كيفية تشكلها داخل الفم، ما يعزز إمكانات استخدامها في أبحاث النطق واللهجات ودراسة صعوبات الكلام واضطراباته.