السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: دراسة: تقنية الموجات فوق الصوتية تساعد في فهم اضطرابات النطق
بحث
بحث
sana-logo-mobile

دراسة: تقنية الموجات فوق الصوتية تساعد في فهم اضطرابات النطق

7777 دراسة: تقنية الموجات فوق الصوتية تساعد في فهم اضطرابات النطق
جهاز الموجات فوق الصوتية يقيم كيفية تحرك اللسان أثناء التحدث-موقع جامعة لانكستر

لندن-سانا

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة لانكستر البريطانية، أن تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية تتيح رصد الحركات الدقيقة للسان أثناء الكلام، ما يساعد على فهم كيفية إنتاج الأصوات، ويفتح المجال أمام تطوير أساليب أفضل لتقييم اضطرابات النطق والكلام.

واستخدم الباحثون، وفقاً لما ذكرته جامعة لانكستر في دراسة نشرتها أول أمس الخميس، هذه التقنية لمراقبة حركة اللسان أثناء تحدث المشاركين، ورصد التغيرات في شكله واتجاه حركته عند نطق الكلمات، بما يكشف آليات إنتاج الكلام التي لا يمكن رصدها بالاستماع وحده.

وطبق الباحثون التقنية على متحدثين من مدينة بلاكبيرن البريطانية، لرصد اختلافات النطق بين الأجيال، وركزوا على صوت حرف «R» في كلمات مثل «Star» (نجمة) و«Heart» (قلب)، حيث أظهرت الصور أن كبار السن ينتجون حركات لسانية أقوى من الأصغر سناً، في مؤشر على تراجع هذا النمط التقليدي من النطق.

وأوضحت الباحثة الرئيسة الدكتورة دانييل تورتون أن هذه التقنية تتيح دراسة الآليات الجسدية المسؤولة عن إنتاج الأصوات، وتحديد الفروق الدقيقة في طريقة النطق بين المتحدثين.

وتكمن أهمية التقنية في أنها لا تكتفي بتحليل الأصوات المسموعة، بل تكشف كيفية تشكلها داخل الفم، ما يعزز إمكانات استخدامها في أبحاث النطق واللهجات ودراسة صعوبات الكلام واضطراباته.

باحثون صينيون يطورون شريحة ذكاء اصطناعي مرنة للأجهزة القابلة للارتداء
آبل تطلق الإصدار التجريبي الثاني من iPadOS 27 بميزات وتحسينات جديدة
أحفورة نادرة تكشف وجود حيوان عاش قبل 560 مليون عام في النرويج
اكتشاف مركبات طبيعية في كائنات بحرية لمكافحة سرطان الثدي
الصين تطوّر روبوتاً يغيّر أبعاده ويتحرك في المساحات الضيقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار