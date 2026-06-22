نائب محافظ الحسكة يطلع على الواقع الخدمي والمؤسساتي في رأس العين بريف المحافظة

الحسكة-سانا

اطلع نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي على الواقع الخدمي والمؤسساتي في مدينة رأس العين بريف المحافظة، وذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الإثنين التقى خلالها مدير المنطقة عبد الله الجشعم، حيث جرى التأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الملفات الإنسانية والخدمية، بما يهيئ الظروف الملائمة لعودة المهجرين، وترسيخ حضور مؤسسات الدولة.

وشملت الزيارة جولات إلى عدد من المؤسسات، من بينها الشرطة العسكرية والشرطة المدنية والمشفى الوطني، حيث اطلع الهلالي على واقع الخدمات الصحية والأمنية واحتياجات المؤسسات العاملة في المدينة.

وأكد الهلالي أهمية العمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم، مشدداً على ضرورة فتح الطرقات وإزالة الألغام ومخلفات الحرب التي لا تزال تشكل عائقاً أمام عودة الأهالي واستقرار المنطقة.

واستمع الهلالي إلى مطالب وشكاوى عدد من الأهالي المهجرين من محافظة الحسكة، مؤكداً أن الملاحظات التي طُرحت ستُترجم إلى إجراءات عملية ستعمل المحافظة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي ودعم الاستقرار.

من جهته، أشار أحمد العدوان، أحد مهجري المحافظة، في تصريح لمراسل سانا، إلى أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المهمة، وفي مقدمتها ملف المهجرين وسبل تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم، لافتاً إلى أنهم لمسوا تجاوباً كبيراً من نائب المحافظ الذي أكد أن سلطة الدولة ستُفرض على كامل الأراضي السورية، وأن مسار العدالة الانتقالية سيشمل جميع المتضررين دون استثناء.

بدوره، بيّن عبد الكريم الفندي، وهو أحد المهجرين، أن اللقاء تناول سبل تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل المطلب الأهم للأهالي، وأن العودة ترتبط بتوفير بيئة آمنة، تضمن استقرار العائلات وحمايتها.

وشدد الفندي على ضرورة الحفاظ على الحقوق الشخصية للمتضررين، والعمل على كشف مصير المفقودين، معتبراً أن هذه الملفات تشكل أولوية إنسانية يجب معالجتها بالتوازي مع الجهود المبذولة لإعادة المهجرين إلى مناطقهم. ويشهد الواقع الخدمي والمؤسساتي في رأس العين تعافياً تدريجياً وجهوداً حكومية متواصلة لتحسين الخدمات، تتركز على إعادة تفعيل المراكز الرسمية وإرسال الوفود الميدانية لتقييم الاحتياجات، إضافة إلى الاستجابة لحالات الطوارئ، ولا سيما إخماد الحرائق الزراعية وحماية المواطنين.