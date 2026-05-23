بدعم من حملة ” فجر القصير” ترميم وتزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القصير بريف ‏حمص ‏

حمص-سانا‏

بدأت اليوم السبت، في مدينة القصير بريف حمص أعمال ترميم وتزفيت الطريق ‌‏الرئيسي الذي يشكّل المدخل الأساسي للمدينة، بدعم من حملة “فجر القصير”، وإشراف ‌‏مجلس المدينة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية، وتسهيل حركة الأهالي.‏



‏وأوضح رئيس مجلس مدينة القصير طارق حصوة في تصريح لـ سانا، أن الأعمال ‌‏الجارية تشمل ترميم المدخل الرئيسي للمدينة بطول 450 متراً، مبيناً أن المرحلة القادمة ‌‏تتضمن ترميم طريق العاصي الذي يعد شرياناً مهماً يربط المدينة بالريف الغربي، إضافةً ‌‏إلى العمل على عدة محاور خدمية مثل محور ساحة الحرية وسكة القطار، مؤكداً أن ‌‏الخدمات ستستمر بشكل متتابع، وفق خطة المجلس لتحسين الواقع الخدمي.‏

بدوره، أشار عضو مجلس أمناء حملة فجر القصير محمد المحمد، إلى أن الحملة مبادرة ‌‏شعبية تهدف إلى دعم الواقع الخدمي بالتعاون مع المجتمع الأهلي، حيث نفّذت خلال ‌‏الفترة الماضية مشاريع شملت تأهيل الصرف الصحي، وإنارة الطرقات، وترميم ‌‏المدارس، والمشروع الصحي في المشفى الميداني، مبيناً وجود حزمة مشاريع خدمية ‌‏قادمة تشمل تحسين الإنارة، وتعزيز واقع البلديات.‏

وعبّر عدد من الأهالي عن ارتياحهم لهذه الأعمال، حيث أكد محمد رعد أن ترميم الطريق ‌‏يسهم بتحسين الحركة اليومية، وإعادة الحيوية للمدينة، إضافة إلى تسهيل وصول ‌‏المزارعين ونقل منتجاتهم إلى السوق، فيما أشار عبد الخالق إدريس إلى أن الطريق ‌‏الجديد يخفف من معاناة التنقل، ويساعد في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في ‏المدينة ‏المعروفة بطبيعتها الجميلة.‏

وتأتي أعمال الترميم والتزفيت في مدينة القصير ضمن خطة أوسع لتحسين الواقع الخدمي ‌‏في المنطقة، حيث شهدت المدينة خلال الأشهر الماضية تنفيذ عدد من المشاريع التي ‌‏شملت تأهيل شبكات الصرف الصحي، وترميم المدارس، وتحسين الإنارة العامة، ودعم ‌‏الخدمات الصحية، وذلك بالتعاون بين مجلس المدينة والمبادرات المجتمعية، منها حملة ‌‏فجر القصير. ‏