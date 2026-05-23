بدعم من حملة ” فجر القصير” ترميم وتزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القصير بريف ‏حمص ‏

حمص-سانا
بدأت اليوم السبت، في مدينة القصير بريف حمص أعمال ترميم وتزفيت الطريق الرئيسي الذي يشكّل المدخل الأساسي للمدينة، بدعم من حملة “فجر القصير”، وإشراف مجلس المدينة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية، وتسهيل حركة الأهالي.
وأوضح رئيس مجلس مدينة القصير طارق حصوة في تصريح لـ سانا، أن الأعمال الجارية تشمل ترميم المدخل الرئيسي للمدينة بطول 450 متراً، مبيناً أن المرحلة القادمة تتضمن ترميم طريق العاصي الذي يعد شرياناً مهماً يربط المدينة بالريف الغربي، إضافةً إلى العمل على عدة محاور خدمية مثل محور ساحة الحرية وسكة القطار، مؤكداً أن الخدمات ستستمر بشكل متتابع، وفق خطة المجلس لتحسين الواقع الخدمي.
بدوره، أشار عضو مجلس أمناء حملة فجر القصير محمد المحمد، إلى أن الحملة مبادرة شعبية تهدف إلى دعم الواقع الخدمي بالتعاون مع المجتمع الأهلي، حيث نفّذت خلال الفترة الماضية مشاريع شملت تأهيل الصرف الصحي، وإنارة الطرقات، وترميم المدارس، والمشروع الصحي في المشفى الميداني، مبيناً وجود حزمة مشاريع خدمية قادمة تشمل تحسين الإنارة، وتعزيز واقع البلديات.
وعبّر عدد من الأهالي عن ارتياحهم لهذه الأعمال، حيث أكد محمد رعد أن ترميم الطريق يسهم بتحسين الحركة اليومية، وإعادة الحيوية للمدينة، إضافة إلى تسهيل وصول المزارعين ونقل منتجاتهم إلى السوق، فيما أشار عبد الخالق إدريس إلى أن الطريق الجديد يخفف من معاناة التنقل، ويساعد في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المدينة المعروفة بطبيعتها الجميلة.
وتأتي أعمال الترميم والتزفيت في مدينة القصير ضمن خطة أوسع لتحسين الواقع الخدمي في المنطقة، حيث شهدت المدينة خلال الأشهر الماضية تنفيذ عدد من المشاريع التي شملت تأهيل شبكات الصرف الصحي، وترميم المدارس، وتحسين الإنارة العامة، ودعم الخدمات الصحية، وذلك بالتعاون بين مجلس المدينة والمبادرات المجتمعية، منها حملة فجر القصير.
