استجابةً لمناشدات الأهالي.. إنجاز مشروع الصرف الصحي في حي الفرات بمدينة الرقة
وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني
محطة الحجاز بدمشق تفتح صفحات تاريخها في ندوة عن إرث الخط الحديدي
محاضرة تدريبية لتأهيل الكوادر المرشحة للعمل بالبعثات الدبلوماسية
من ملتقى للرياضيين والمشجعين إلى موقع ارتبط بقصف المدنيين خلال الثورة السورية
فيلم طريق العودة في حماة.. تشريح درامي لمعاناة مخيمات النزوح
مسرح القباني يستعيد نشاطه بعد إنجاز أعمال الترميم والتأهيل
حملة “بناة” التطوعية تعيد الألق إلى حديقة كلية الآداب في درعا
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