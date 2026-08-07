هيئة الطاقة الذرية تدعو الجهات المستخدمة للمصادر المشعة إلى استصدار التراخيص اللازمة

IMG 8343 هيئة الطاقة الذرية تدعو الجهات المستخدمة للمصادر المشعة إلى استصدار التراخيص اللازمة

دمشق-سانا

دعت هيئة الطاقة الذرية السورية جميع الجهات الصحية والصناعية التي تستخدم في سياق عملها أجهزة إشعاعية أو مواد مشعة مؤينة إلى المبادرة لاستصدار التراخيص اللازمة لاستخدام هذه المواد عبر مكتب التنظيم الإشعاعي والنووي في الهيئة، وذلك تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذه الدعوة تأتي بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بأمن المصادر المشعة وأمانها، وحرصاً على السلامة والصحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل والآمن للمصادر المشعة وفق المعايير الصحيحة التي تكفل حماية العاملين والمدنيين والبيئة.

وتُعد هيئة الطاقة الذرية السورية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات كما تعد الهيئة السلطة الرقابية المتخصصة التي أنيطت بها مهام الإحاطة بالأنشطة الإشعاعية والأمن والأمان النووي، وتتولى مسؤولية مراقبة كل الممارسات الإشعاعية في سوريا.

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