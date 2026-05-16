المواصلات الطرقية تؤكد استمرار أعمال تأهيل طريق حلب باب الهوى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة

حلب-سانا

أكد مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، أن أعمال صيانة وتأهيل طريق حلب – الأتارب – باب الهوى تُنفذ وفق الخطط الفنية والجداول الزمنية المعتمدة، بما يضمن تعزيز السلامة المرورية، وتحسين حركة النقل على أحد أهم الطرق الحيوية في المنطقة.

وشدد نجار، خلال جولة ميدانية أجراها يوم أمس الجمعة، لمتابعة سير أعمال الصيانة والترميم على الطريق، على أهمية تنفيذ أعمال إعادة التعبيد، ومعالجة الحفر والتشققات، وفق معايير الجودة والكفاءة في جميع مراحل العمل.

وأشار إلى أهمية الجاهزية الفنية وسرعة الاستجابة لأي أعمال طارئة قد تؤثر في سلامة الطريق أو انسيابية الحركة المرورية، لافتاً إلى أن المؤسسة تتابع بشكل مباشر تنفيذ الأعمال الميدانية لضمان استمرارية شبكة الطرق بأفضل المواصفات الفنية.

وشملت الجولة الاطلاع على مراحل التنفيذ، ومناقشة الإجراءات الاحترازية مع الفرق الفنية، إضافة إلى تقييم واقع الأعمال الجارية، وآليات تسريع الإنجاز ضمن الخطة المحددة.

ويُعد طريق حلب – الأتارب – باب الهوى من الطرق الحيوية والاستراتيجية في شمال سوريا، إذ يربط مدينة حلب بالمناطق الغربية والشمالية وصولاً إلى معبر باب الهوى الحدودي، ما يجعله شرياناً رئيسياً لحركة النقل التجاري والإنساني وتنقل المسافرين.