محافظة ريف دمشق تبدأ تزفيت الطريق الرئيسي ببلدة سقبا في ريف دمشق

مشفى القلمون بمدينة النبك في ريف دمشق يقدم نحو 20 ألف خدمة طبية متنوعة شهرياً
تزايد إقبال الفلاحين على شراء بذار القمح في درعا مع تحسّن الهطولات المطرية
وزارة الصحة تزود مشافي درعا بأجهزة غسيل كلى جديدة
نادي الفروسية باللاذقية حاضنة مهمة لسلالات الخيل العربية الأصيلة
المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام تواصل تقديم خدماتها لجميع الإعلاميين في داخل سوريا وللوفود الصحفية الخارجية
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