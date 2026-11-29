دمشق-سانا



انهار جسر مشاة على طريق المتحلق الجنوبي بالقرب من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) في دمشق اليوم الأحد، إثر اصطدام شاحنة تحمل آلية ثقيلة بهيكل الجسر نتيجة تجاوزها الارتفاع المسموح به، ما أدى إلى تضرره دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدمشق محمد فضل الحسان، في تصريح لـ سانا، أن فرق الدفاع المدني السوري استجابت للحادثة فور وقوعها، وبدأت العمل على معالجة آثارها وتأمين الموقع.



ولفت الحسان إلى أن الجسر تعرض لأضرار جسيمة جعلته آيلاً للسقوط، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار بإزالته بالكامل حفاظاً على السلامة العامة.

وأضاف أن الجهات المختصة ستعمل على قطع الطريق بشكل كامل خلال تنفيذ أعمال إزالة الجسر وتأمين المنطقة المحيطة به، منعاً لوقوع أي حوادث أو إصابات محتملة، مشيراً إلى استمرار الإجراءات حتى إزالة الخطر بشكل كامل.

وتأتي هذه الأعمال ضمن استجابة فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للحوادث الطارئة، بهدف إزالة مصادر الخطر وتأمين المواقع المتضررة، والحفاظ على سلامة المواطنين والحد من وقوع الحوادث.