بدء إزالة الأنقاض في بلدة عطشان وقرية معركبة بريف حماة

حماة-سانا

بدأت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة اليوم السبت، بإزالة الأنقاض من بلدة عطشان وقرية معركبة، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الطوارئ بالتعاون مع المحافظة.

وأوضح مدير المديرية محمد شيخ قدور في تصريح لـ مراسل سانا، أن إزالة الأنقاض من بلدة عطشان وقرية معركبة، تأتي ضمن خطة الاستجابة والتعافي المبكر، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم بشكل آمن، مؤكداً أن الحملة مستمرة في كل المناطق والنقاط التي بدأ العمل فيها، خلال الفترة السابقة في منطقة محردة وريف الغاب.

وتواجه كثير من بلدات وقرى وأرياف منطقة حماة تحدي انتشار الأنقاض التي تسعى الحكومة، بالتعاون مع جهات أهلية ودولية، للتخلص منها بطريقة مجدية، تشجيعاً لأهلها على العودة إليها، ومواصلة حياتهم بأمان ويسر.

