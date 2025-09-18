وزير الأوقاف يفتتح مبنى مديرية الأوقاف بحماة بعد إعادة تأهيله

وأوضح مدير الأوقاف بحماة معاذ ريحان في تصريح لمراسل سانا أن المديرية ستعمل على حصر الأوقاف في المحافظة، ودعم العلماء وتمكينهم من أداء رسالتهم في نشر العلم والقيم الروحية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على تعزيز الوعي الديني وترسيخ مفاهيم الإيمان من خلال برامج موجهة لجميع شرائح المجتمع.