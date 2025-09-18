وزير الأوقاف يفتتح مبنى مديرية الأوقاف بحماة بعد إعادة تأهيله

حماة-سانا

افتتح وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مبنى مديرية الأوقاف في محافظة حماة عقب انتهاء أعمال ترميمه وإعادة تأهيله.

وأوضح مدير الأوقاف بحماة معاذ ريحان في تصريح لمراسل سانا أن المديرية ستعمل على حصر الأوقاف في المحافظة، ودعم العلماء وتمكينهم من أداء رسالتهم في نشر العلم والقيم الروحية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على تعزيز الوعي الديني وترسيخ مفاهيم الإيمان من خلال برامج موجهة لجميع شرائح المجتمع.

حضر حفل الافتتاح رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية لدى رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الرحيم عطون، ومحافظ حماة عبد الرحمن السهيان، إلى جانب عدد من علماء الدين والشخصيات الرسمية في المحافظة.

