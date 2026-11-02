رئيس مجلس الشورى اليمني يبحث مع المبعوث ‏الأممي مستجدات الأوضاع في اليمن

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عدن-سانا

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بحث رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن ‏دغر، اليوم الإثنين، مع المبعوث الخاص للأمين ‏العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ‏مستجدات الأوضاع في اليمن وتداعياتها على أمن ‏البلاد والمنطقة.‏

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن بن دغر أكد ‏خلال اللقاء أن استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت ‏المدنية في المملكة العربية السعودية ومطاري عدن ‏والريان، واستمرار حصار مدينة تعز، يشكل ‏تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار، وانتهاكاً للقوانين ‏والأعراف الدولية.‏

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ودعا ابن دغر المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ‏تحمل مسؤولياتهما، والتحرك لوقف اعتداءات ‏ميليشيا الحوثي، وحماية المنشآت المدنية ‏والممرات البحرية، واتخاذ إجراءات رادعة تلزمها ‏بوقف التصعيد والانتهاكات والامتثال لقرارات ‏الشرعية الدولية.‏

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كما طالب بإنهاء الحصار المفروض على مدينة ‏تعز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليها، ‏وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، محذراً من ‏تداعيات تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ‏ومضيق باب المندب.‏

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من جانبه، أكد المبعوث الأممي استمرار جهود ‏الأمم المتحدة بالتعاون مع مختلف الأطراف ‏للتوصل إلى حلول تسهم في إنهاء الأزمة وتخفيف ‏المعاناة الإنسانية، وتحقيق تطلعات اليمنيين في ‏الأمن والاستقرار.‏

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وتمارس ميليشيا الحوثي انتهاكات كبيرة بحق ‏اليمنيين وخاصة في تعز حيث وثقت الشبكة ‏اليمنية للحقوق والحريات أمس الأحد ارتكاب ‏ميليشيا الحوثي 53 جريمة وانتهاكاً بحق ‏المدنيين ‏والأعيان المدنية في محافظة تعز، إضافة إلى ‏إطلاق نحو 417 مقذوفاً على ‏مناطق سكنية، خلال ‏الساعات الـ48 الماضية، في تصعيد تزامن مع ‏استمرار الحصار ‏وعرقلة حركة السكان ووصول ‏الإمدادات الأساسية.‏