الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: رئيس مجلس الشورى اليمني يبحث مع المبعوث ‏الأممي مستجدات الأوضاع في اليمن
بحث
بحث
sana-logo-mobile

رئيس مجلس الشورى اليمني يبحث مع المبعوث ‏الأممي مستجدات الأوضاع في اليمن

179363659930066593 رئيس مجلس الشورى اليمني يبحث مع المبعوث ‏الأممي مستجدات الأوضاع في اليمن
اجتماع رئيس مجلس الشورى اليمني مع المبعوث ‏الأممي إلى اليمن-عدن-وكالة سيأ

‏ ‏
عدن-سانا

بحث رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن ‏دغر، اليوم الإثنين، مع المبعوث الخاص للأمين ‏العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ‏مستجدات الأوضاع في اليمن وتداعياتها على أمن ‏البلاد والمنطقة.‏
‏ ‏
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن بن دغر أكد ‏خلال اللقاء أن استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت ‏المدنية في المملكة العربية السعودية ومطاري عدن ‏والريان، واستمرار حصار مدينة تعز، يشكل ‏تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار، وانتهاكاً للقوانين ‏والأعراف الدولية.‏
‏ ‏
ودعا ابن دغر المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ‏تحمل مسؤولياتهما، والتحرك لوقف اعتداءات ‏ميليشيا الحوثي، وحماية المنشآت المدنية ‏والممرات البحرية، واتخاذ إجراءات رادعة تلزمها ‏بوقف التصعيد والانتهاكات والامتثال لقرارات ‏الشرعية الدولية.‏
‏ ‏
كما طالب بإنهاء الحصار المفروض على مدينة ‏تعز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليها، ‏وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، محذراً من ‏تداعيات تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ‏ومضيق باب المندب.‏
‏ ‏
من جانبه، أكد المبعوث الأممي استمرار جهود ‏الأمم المتحدة بالتعاون مع مختلف الأطراف ‏للتوصل إلى حلول تسهم في إنهاء الأزمة وتخفيف ‏المعاناة الإنسانية، وتحقيق تطلعات اليمنيين في ‏الأمن والاستقرار.‏
‏ ‏
وتمارس ميليشيا الحوثي انتهاكات كبيرة بحق ‏اليمنيين وخاصة في تعز حيث وثقت الشبكة ‏اليمنية للحقوق والحريات أمس الأحد ارتكاب ‏ميليشيا الحوثي 53 جريمة وانتهاكاً بحق ‏المدنيين ‏والأعيان المدنية في محافظة تعز، إضافة إلى ‏إطلاق نحو 417 مقذوفاً على ‏مناطق سكنية، خلال ‏الساعات الـ48 الماضية، في تصعيد تزامن مع ‏استمرار الحصار ‏وعرقلة حركة السكان ووصول ‏الإمدادات الأساسية.‏

لبنان يستنكر العدوان الإسرائيلي على المصيلح ويطالب بوقف الانتهاكات المتكررة لسيادته
رابطة العالم الإسلامي تدين مخطط E1 الاستيطاني الإسرائيلي في القدس
حرائق الغابات تسجل مستويات قياسية مع اقتراب موجة حر “غير مسبوقة”
إصابة العشرات في حادث تصادم بين قطارين في سلوفاكيا
مقتل ثلاثة أشخاص بغارة أمريكية على سفينة يشتبه بتهريبها المخدرات في الكاريبي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار