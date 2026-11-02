عدن-سانا
بحث رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الإثنين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع في اليمن وتداعياتها على أمن البلاد والمنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن بن دغر أكد خلال اللقاء أن استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية ومطاري عدن والريان، واستمرار حصار مدينة تعز، يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.
ودعا ابن دغر المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما، والتحرك لوقف اعتداءات ميليشيا الحوثي، وحماية المنشآت المدنية والممرات البحرية، واتخاذ إجراءات رادعة تلزمها بوقف التصعيد والانتهاكات والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
كما طالب بإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليها، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، محذراً من تداعيات تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي استمرار جهود الأمم المتحدة بالتعاون مع مختلف الأطراف للتوصل إلى حلول تسهم في إنهاء الأزمة وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار.
وتمارس ميليشيا الحوثي انتهاكات كبيرة بحق اليمنيين وخاصة في تعز حيث وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أمس الأحد ارتكاب ميليشيا الحوثي 53 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، إضافة إلى إطلاق نحو 417 مقذوفاً على مناطق سكنية، خلال الساعات الـ48 الماضية، في تصعيد تزامن مع استمرار الحصار وعرقلة حركة السكان ووصول الإمدادات الأساسية.
رئيس مجلس الشورى اليمني يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع في اليمن