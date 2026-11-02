بنغلادش: اتساع رقعة الاحتجاجات العمالية وتوقيف ‌‏57 شخصاً

داكا-سانا‏

اتّسعت رقعة الاحتجاجات في بنغلادش اليوم الإثنين ‏لتشمل مناطق صناعية عدّة، بعد اشتباك آلاف العمّال ‏المضربين في قطاع الملابس مع الشرطة، مطالبين ‏بحدّ أدنى للأجور، في حين جرى توقيف 57 شخصاً ‏على الأقل.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مئات العمّال في ‏غازيبور شمال العاصمة داكا أغلقوا الطريق السريع ‏بين داكا وتانغايل وخرّبوا مركبات عدّة، وتظاهرت ‏مجموعات كبيرة أيضاً في حيّ ميربور، حيث فرّقت ‏الشرطة المحتجّين بالغاز المسيل للدموع.‏

كما أضرم عمّال غاضبون النار في مركبة للشرطة في ‏غازيبور، في حين نظّم آخرون في نارايانغانج ‏احتجاجات حيث تقع منطقة صناعية كبرى أخرى.‏

توقيف 57 شخصاً

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الشرطة كاماروم ‏مونيرا توقيف 57 شخصاً على الأقل منذ اندلاع ‏الاحتجاجات أول أمس السبت.‏

وحذّر وزير الداخلية في بنغلادش صلاح الدين أحمد ‏من أن الحكومة تتّخذ إجراءات حازمة لوقف ‏الاحتجاجات.‏

مخاوف من تعطل الإنتاج

بالمقابل، حذّرت أبرز جمعيات مصنّعي الملابس ‏والألبسة المحبوكة من أن استمرار الاحتجاجات قد ‏يعطّل الإنتاج ويؤخّر شحنات التصدير ويؤثّر على ‏التزامات بنغلادش تجاه المشترين الدوليين، وفق ما ‏نقلت وكالة الأنباء الرسمية “بي إس إس”.‏

وقال الأمين العام لاتحاد “إيكوتا” لعمّال الملابس ‏كامرول حسن: إن بعض القيادات العمّالية توارت عن ‏الأنظار فيما أفاد ممثّلو القطاع بأن عمّال 529 مصنعاً ‏على الأقل في دكا والمناطق الصناعية المحيطة بها، ‏بما فيها سافار وأشوليا وجيراني وغازيبور، غادروا ‏مواقع عملهم.

وتُعدّ بنغلادش الواقعة في جنوب آسيا، والبالغ عدد ‏سكانها 170 مليون نسمة، ثاني أكبر مصدّر للملابس ‏في العالم بعد الصين، وتنتج ملابس لعدد من كبرى ‏العلامات التجارية العالمية.‏