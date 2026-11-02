معاصر الزيتون في درعا تستقبل المحصول وتواجه تحديات الإنتاج ‏والتسويق

درعا-سانا

مع انطلاق موسم قطاف الزيتون في محافظة درعا، تشهد المعاصر حركة ‏عمل متواصلة لاستقبال المحصول وعصره واستخلاص زيته، وسط تحديات ‏تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والعصر والنقل، وصعوبات تسويق الزيتون ‏وزيته.‏

مراحل عصر الزيتون

وأوضح صاحب إحدى المعاصر محمد الحريري لـ سانا اليوم الإثنين، أن ‏عملية العصر تبدأ باستقبال المحصول وفرزه وتسجيل بيانات المزارعين، ثم ‏تفريغ الثمار في خط الإنتاج الآلي، حيث تُفصل الأوراق والشوائب، وتُغسل ‏الثمار بالماء لإزالة الأتربة.‏

وأضاف، أن الثمار تنتقل بعد ذلك إلى الجاروشة لطحنها وتحويلها إلى عجينة ‏متجانسة، ثم إلى الخلاطات “مرحلة التخمير” لمدة تتراوح بين ساعة وساعة ‏ونصف للعجينة الواحدة، وبدرجة حرارة مدروسة تساعد على تجميع ‏قطرات الزيت، قبل نقلها إلى المفرز الأفقي “الديكانتر” لفصل السوائل عن ‏المواد الصلبة، ثم إلى الفرازة العمودية لفصل الزيت عن المياه الناتجة عن ‏العصر، ليصبح جاهزاً للتعبئة.‏

تقنيات حديثة للحفاظ على الجودة

وأشار الحريري إلى أن المعصرة تعتمد نظاماً مغلقاً للطرد المركزي، يضمن ‏نظافة مراحل الإنتاج وسرعة العمل، ويسهم في استخلاص الزيت بكفاءة ‏والحفاظ على جودته ومواصفاته.‏

ولفت إلى أن نسبة استخراج الزيت من الثمار تكون أقل في بداية الموسم ‏بسبب عدم اكتمال نضجها، لافتاً إلى أن الزيت المستخلص من الثمار ‏الخضراء يتميز بجودة عالية، وداعياً المزارعين إلى نقل محاصيلهم في ‏صناديق بلاستيكية بدلاً من الأكياس، حفاظاً على سلامة الثمار وجودتها.‏

من جهته، دعا المزارع ياسين الحريري، من قرية مليحة العطش، إلى توفير ‏مستلزمات العمل وفتح أسواق لتسويق الزيتون وزيته، مبيناً أن الأسعار ‏الحالية لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج، ما يؤثر في عمليات جني المحصول، ‏رغم وفرة الإنتاج هذا الموسم.‏

تكاليف مرتفعة وتحديات متراكمة

ولفت الحريري إلى أن المزارعين يواجهون ارتفاعاً في تكاليف القطاف ‏والعبوات والعصر والنقل، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالعديد من ‏المزارع خلال السنوات الماضية نتيجة إهمال الأشجار ،وقلة العناية بها ‏والتحطيب والخلع الجائر خلال فترة حكم النظام البائد، مشيراً إلى أن درعا ‏كانت قبل الثورة السورية من أبرز المحافظات المنتجة للزيتون، وتضم أكثر ‏من ستة ملايين شجرة.‏

بدوره، أشار المزارع علاء الحريري إلى الأعباء التي يتحملها المزارعون ‏خلال موسم القطاف، في ظل شح الموارد والإمكانات، وارتفاع تكاليف ‏المبيدات والأدوية اللازمة لمكافحة الأمراض والآفات التي تصيب الأشجار.‏

ويبلغ عدد معاصر الزيتون العاملة في محافظة درعا حالياً 37 معصرة، فيما ‏توقفت 11 معصرة عن العمل بسبب ممارسات النظام البائد، ومن المتوقع أن ‏يصل إنتاج المحافظة من الزيتون هذا العام إلى نحو 35 ألف طن.‏

وكان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا، برئاسة المحافظ أنور طه ‏الزعبي، أعلن في الـ12 من الشهر الماضي افتتاح موسم العصر في الـ15 ‏منه، وحدد أجور عصر الكيلوغرام الواحد من الزيتون، وفقاً لآلية نقل ‏المحصول من الحقل إلى المعصرة.‏