الداخلية تسلم الأمن الداخلي في دير الزور 150 آلية بالهوية البصرية الجديدة

دير الزور-سانا

سلّمت وزارة الداخلية 150 آلية حديثة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور بالهوية البصرية الجديدة، كدفعة أولى من برنامج مركزي يهدف إلى تزويد كل المحافظات بالمركبات الجديدة تدريجياً.

وأوضح رئيس فرع التخطيط والتنظيم في قوى الأمن الداخلي بدير الزور علي الصالح في تصريح لـ سانا، أن الآليات وصلت إلى دير الزور كدفعة أولى، لتغطية الأمور الأمنية من مرور وجنائية وأمن طرق وحواجز، وستكون هناك دفعات أخرى لتغطية كامل المحافظة.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت الهوية البصرية الجديدة لمركباتها أواخر تشرين الثاني الماضي عبر عرض كبير، شاركت فيه مئات العربات والدراجات على أوتستراد المزة بدمشق، وذلك في توجه يعكس رؤية الوزارة نحو هوية عصرية ومركبات متطورة تجسد ملامح سوريا المستقبل.