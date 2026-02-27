الداخلية تواصل تنفيذ برنامج تدريب الأفراد في فرع حارم بإدلب

photo 7 2026 02 27 16 24 28 الداخلية تواصل تنفيذ برنامج تدريب الأفراد في فرع حارم بإدلب

إدلب-سانا

تستمر إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية، ممثّلةً بفرع تدريب حارم في إدلب، في تنفيذ البرنامج التدريبي المعتمد لدورة الأفراد، وذلك وفق الخطط التدريبية المقررة.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن البرنامج يشمل مجموعة من المحاور النظرية والعملية، تتضمن تدريبات الانضباط والتأهيل البدني، ومهارات العمل الشرطي، وتنظيم الضبوط وأصول الضابطة العدلية، إلى جانب موادّ متخصصة في حقوق الإنسان، بما يعزّز الأداء المهني المنضبط، ويكرّس احترام الحقوق والحريات أثناء تنفيذ المهام.

ولفتت الوزارة إلى أن استمرار هذه الدورة يأتي في إطار رؤيتها الهادفة إلى بناء كوادر أمنية مدرّبة، تجمع بين الكفاءة المهنية والالتزام القانوني، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع.

