محافظة طرطوس تحذّر من دعوات تحريضية للتجمعات غير المرخصة

طرطوس-سانا

حذرت محافظة طرطوس من أن الدعوات التحريضية المتداولة إلكترونياً للتجمعات غير المرخص لها، تمثل محاولة صريحة لزعزعة الاستقرار وخدمة أجندات مشبوهة، داعيةً المواطنين إلى عدم الانجرار خلف هذه الدعوات، والالتزام التام بأحكام البلاغ رقم /201/ لعام 2026، الناظم للتجمعات العامة، صوناً للسلم الأهلي.

وأوضحت المحافظة عبر قناتها على تلغرام، أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي تحرك مخالف، وستعمل على ملاحقة المنظمين والمشاركين قانونياً وفق أحكام قانون العقوبات، مؤكدةً أن قوى الأمن الداخلي لن تسمح بأي مساس بأمن المحافظة أو تجاوز للأنظمة النافذة، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المجتمع، وفرض سيادة القانون.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت في الثالث من أيار الجاري تعميماً تضمن آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، بما يضمن ممارسة الحق في التعبير ضمن الأطر القانونية المعتمدة، وبما يحفظ الأمن العام وسلامة المواطنين.