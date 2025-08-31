موقع جديد لهيئة الرقابة والتفتيش… أداة لتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد

دمشق- سانا

أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي بحلة جديدة، تمكن المتابعين من الاطلاع على أعمال الهيئة، والتواصل المباشر معها، ما يعزز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، والثقة والشفافية بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واجهة احترافية لتسهيل البحث

رئيس الهيئة عامر العلي أكد أن إطلاق الموقع الرسمي بواجهة احترافية خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لرفع كفاءة العمل الرقابي، وتسهيل البحث والوصول إلى المعلومات وخدمات الهيئة، مبيناً أن الموقع يتيح للجمهور والجهات العامة الاطلاع على مهام الهيئة واختصاصاتها، وأحدث تقاريرها ومنشوراتها والتشريعات الناظمة لعملها.

وحرصت الهيئة على تصميم الموقع وفق أفضل المعايير التقنية ليكون سهل الاستخدام، وشامل المحتوى، وقابلاً للتجديد، ويحتوي الموقع على معلومات دقيقة وموثوقة تعكس واقع العمل الرقابي، وتدعم الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، وتحسين الأداء وتطوير العمل المؤسساتي، وحماية المال العام، وفقاً للعلي.

أداة فعالة لاستقبال الشكاوي

لفت رئيس الهيئة إلى أن الموقع الجديد أداة فعالة لاستقبال الشكاوي، وملاحظات المواطنين العاملين في القطاع العام عبر قنوات آمنة، ومباشرة، ما يعزز دور الهيئة في الاستماع إلى صوت المجتمع، والتعامل مع التجاوزات بشفافية وموضوعية وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.

واعتبر العلي أن إطلاق الموقع لا يمثل تطوراً تقنياً فحسب، بل يعتبر امتداداً طبيعياً لنهج الهيئة في الانفتاح على المجتمع، ومواكبة التطور التقاني، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة لبناء إدارة حديثة رشيدة قائمة على الكفاءة والمساءلة.

انطلاقة لتطوير عمل الهيئة

مدير المعلوماتية في الهيئة طارق الغوش بيّن أن الموقع يمثل هوية رسمية للهيئة، ويجري العمل حالياً لإطلاق منصة شكاوي على مستوى سوريا وفق معايير احترافية عالمية، مع مواصلة المضي قدماً في مشروع التحول الرقمي وأتمتة أعمال الهيئة بكل تفاصيلها.

من جهته، أشار المستشار التنفيذي في التحول الرقمي لدى الهيئة هاني عبيد إلى أهمية هذا الحدث كنقطة انطلاق لتطوير عمل الهيئة وتبنيها تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل كوادرها ورفع كفاءتهم المهنية والارتقاء بنتيجة عملهم، مع توفير التجهيزات والبنى التحتية اللازمة كالشبكات الذكية، ومراكز تعنى بأمن المعلومات.

ويمكن للراغبين الدخول إلى الموقع عبر الرابط التالي:

https://casi.gov.sy/