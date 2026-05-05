محافظ السويداء يبحث مع مندوبة “اليونيسف” تعزيز التعاون المشترك

السويداء-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور، اليوم الثلاثاء، مع مندوبة منظمة اليونيسف في سوريا ميريتشيل ريلانو أرانا، والوفد المرافق لها، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكرت محافظة السويداء، عبر صفحتها على تلغرام، أنه جرى خلال اللقاء استعراض المشاريع الجاري تنفيذها في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، إضافة إلى مناقشة الخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تطوير الأداء في هذه المجالات الحيوية.

وكان المحافظ بحث في الأول من شباط الماضي مع ممثلي المنظمة سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشاريع التنموية والإنسانية.

