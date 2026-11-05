تكريم 167 عاملاً تقديراً لجهودهم وعطائهم في السورية للبريد
وزارة الدفاع تفتح باب العودة وتحدد المستندات المطلوبة
حملتا نظافة وتشجير في مدينة درعا لتعزيز الوعي البيئي وزيادة المساحات الخضراء
واحة تدمر تستعيد نشاطها الزراعي تدريجياً
مستشفيات غزة مهددة بالتوقف.. الاحتلال يمنع إدخال الوقود والزيوت والمستلزمات الطبية
تأهيل شارع أنس بن مالك في الميادين لتنشيط الحركة في المدينة
حملة تنظيف وتشجير في حديقة السلام الجديدة بحلب بمناسبة اليوم الوطني للبيئة
الشركات المحلية في “بروجكت سوريا 2026”.. مشاريع وحلول لإعادة الإعمار
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