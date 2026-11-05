بازار في مدينة الباب لمنتجات غذائية صنعتها سيدات عائدات من مخيم الهول

‏حلب-سانا

أقامت منظمة «خطوات سوريا للتنمية المجتمعية» اليوم بازاراً للمنتجات الغذائية في سوق ‏الخميس بمدينة الباب شرقي حلب، بمشاركة سيدات عائدات من مخيم الهول وأخريات من ‏المجتمع المحلي، عرضن منتجات أعددنها بعد تلقي تدريب مهني على صناعة الألبان ‏والأجبان. ‏

وضم البازار أصنافاً متنوعة من مشتقات الحليب، شملت الأجبان والألبان واللبنة والزبدة والسمن ‏الحيواني، أنتجتها المشاركات عقب إتمام تدريب استمر 25 يوماً، وأتاح لهنّ التعرف على ‏الأسواق المحلية وطرق عرض المنتجات وتسويقها وبيعها.‏

تدريب مهني لتعزيز فرص الإنتاج

أوضحت منسقة الأنشطة في المنظمة هيام حاج علي لـ سانا أن التدريب يأتي ضمن مشروع ‏تجريبي لسبل العيش يستمر ثلاثة أشهر، ويستهدف سيدات عائدات من المخيمات وأخريات من ‏المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن المشاركات تلقين تدريبات عملية على صناعة الألبان والأجبان ‏في حلب، فيما تشمل أنشطة المشروع تدريبات على إعداد المعجنات وصناعة الحلويات في ‏محافظتي الرقة ودير الزور.‏

وبينت حاج علي أن البازار يتيح للسيدات عرض المنتجات التي تعلّمن تصنيعها والتعرف على ‏الأسواق الشعبية، تمهيداً لتسويقها مستقبلاً، لافتة إلى أن المهارات المكتسبة تساعدهن على ‏إطلاق مشاريع صغيرة أو تأمين جزء من احتياجات أسرهن من خلال الإنتاج المنزلي.‏

المشاركات يتطلعن إلى إطلاق مشاريع خاصة

من جهتها، ذكرت المشاركة في التدريب منار العبد الله أن التدريب أكسبها مهارات في تصنيع ‏مشتقات الحليب، ومنها الزبدة والسمن واللبن واللبنة، معربة عن أملها في استثمار هذه المهارات ‏لإطلاق مشروع صغير وعرض منتجاتها في الأسواق والبازارات، مشيرة إلى حاجتها لمزيد من ‏الأدوات والتجهيزات لتطوير إنتاجها وتوسيع نشاطها.‏

بدورها، أوضحت هدى القاسم، إحدى السيدات العائدات من مخيم الهول والمشاركات في ‏التدريب، أنها اكتسبت مهارات في صناعة الألبان والأجبان، وتأمل توظيفها في افتتاح مشروع ‏خاص يساعدها على تأمين احتياجات أسرتها.‏

ويهدف مشروع سبل العيش إلى إكساب النساء مهارات مهنية تعزز فرصهن في تأمين الدخل ‏والإنتاج المنزلي، مع التركيز على السيدات المعيلات والأرامل والعائدات من المخيمات.‏