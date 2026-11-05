بازار في مدينة الباب لمنتجات غذائية صنعتها سيدات عائدات من مخيم الهول

حلب-سانا
أقامت منظمة «خطوات سوريا للتنمية المجتمعية» اليوم بازاراً للمنتجات الغذائية في سوق الخميس بمدينة الباب شرقي حلب، بمشاركة سيدات عائدات من مخيم الهول وأخريات من المجتمع المحلي، عرضن منتجات أعددنها بعد تلقي تدريب مهني على صناعة الألبان والأجبان.
وضم البازار أصنافاً متنوعة من مشتقات الحليب، شملت الأجبان والألبان واللبنة والزبدة والسمن الحيواني، أنتجتها المشاركات عقب إتمام تدريب استمر 25 يوماً، وأتاح لهنّ التعرف على الأسواق المحلية وطرق عرض المنتجات وتسويقها وبيعها.
تدريب مهني لتعزيز فرص الإنتاج
أوضحت منسقة الأنشطة في المنظمة هيام حاج علي لـ سانا أن التدريب يأتي ضمن مشروع تجريبي لسبل العيش يستمر ثلاثة أشهر، ويستهدف سيدات عائدات من المخيمات وأخريات من المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن المشاركات تلقين تدريبات عملية على صناعة الألبان والأجبان في حلب، فيما تشمل أنشطة المشروع تدريبات على إعداد المعجنات وصناعة الحلويات في محافظتي الرقة ودير الزور.
وبينت حاج علي أن البازار يتيح للسيدات عرض المنتجات التي تعلّمن تصنيعها والتعرف على الأسواق الشعبية، تمهيداً لتسويقها مستقبلاً، لافتة إلى أن المهارات المكتسبة تساعدهن على إطلاق مشاريع صغيرة أو تأمين جزء من احتياجات أسرهن من خلال الإنتاج المنزلي.
المشاركات يتطلعن إلى إطلاق مشاريع خاصة
من جهتها، ذكرت المشاركة في التدريب منار العبد الله أن التدريب أكسبها مهارات في تصنيع مشتقات الحليب، ومنها الزبدة والسمن واللبن واللبنة، معربة عن أملها في استثمار هذه المهارات لإطلاق مشروع صغير وعرض منتجاتها في الأسواق والبازارات، مشيرة إلى حاجتها لمزيد من الأدوات والتجهيزات لتطوير إنتاجها وتوسيع نشاطها.
بدورها، أوضحت هدى القاسم، إحدى السيدات العائدات من مخيم الهول والمشاركات في التدريب، أنها اكتسبت مهارات في صناعة الألبان والأجبان، وتأمل توظيفها في افتتاح مشروع خاص يساعدها على تأمين احتياجات أسرتها.
ويهدف مشروع سبل العيش إلى إكساب النساء مهارات مهنية تعزز فرصهن في تأمين الدخل والإنتاج المنزلي، مع التركيز على السيدات المعيلات والأرامل والعائدات من المخيمات.