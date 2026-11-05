انقطاع المياه عن خمس قرى بريف الرقة منذ 12 يوماً يتسبب بمعاناة الأهالي

الرقة-سانا



يعاني أهالي قرية الحكومية وأربع قرى مجاورة في ريف الرقة الشمالي من انقطاع مياه الشرب منذ نحو 12 يوماً، بسبب عطل في محولة كهربائية تغذي مضخات المياه، ما اضطر السكان إلى شراء المياه بالصهاريج بأسعار مرتفعة لتأمين احتياجاتهم اليومية، وسط مطالبات بإصلاح العطل وتأمين مصادر بديلة.

ويشمل الانقطاع قرى الحكومية والجربوع والحتاش والكدرو وحزيمة، حيث يعتمد الأهالي على مضختين لتأمين مياه الشرب، فيما انعكس توقفهما على احتياجات الأسر والأطفال وأعمال النظافة والاستخدامات المنزلية الأساسية.

عطل في المحولة

أوضح مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس حيان الجاسم، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن سبب الانقطاع احتراق محولة كهربائية باستطاعة 400 كيلو فولت أمبير، تغذي منظومة الضخ في قرية الحكومية، مبيناً أنه جرى فك المحولة وإحالتها إلى فريق الصيانة لإصلاحها، والعمل على إعادتها إلى الخدمة اليوم.

وأشار الجاسم إلى أن انقطاع مياه الري في بعض الفترات أو إجراء أعمال صيانة على قنوات الري الرئيسية قد يؤدي إلى انخفاض الوارد المائي الواصل إلى محطات الضخ، موضحاً أن هذه الحالات تستدعي التنسيق المسبق بين الجهات المعنية وإبلاغ المواطنين بمواعيد توقف الضخ عند الضرورة.

أعباء تأمين المياه

بدورهم، بيّن عدد من الأهالي أن شراء المياه بالصهاريج بات يشكل عبئاً مادياً إضافياً على الأسر، مطالبين بتأمين صهاريج مجانية أو مدعومة بصورة مؤقتة للقرى المتضررة، ووضع آلية تضمن استقرار التغذية المائية والحد من تكرار الانقطاعات.

ولفت فيصل العلي، من أهالي قرية الحكومية، إلى أن الخزان سعة خمسة براميل الذي يتم شراؤه لا يكفي سوى فترة قصيرة، مشيراً إلى محدودية عدد الصهاريج واضطرار بعض الأهالي إلى الانتظار يومين لتعبئة المياه بسبب كثرة القرى المستفيدة.

وأوضحت فاطمة الحسن، من أهالي القرية، أن انقطاع المياه حرم الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية، لافتة إلى أن بعض العائلات باتت تعتمد على مساعدة الجيران وتقاسم كميات محدودة من المياه.

فيما ذكر عبد الحق العلي، من قرية الحكومية، أن مشكلة الانقطاع تتكرر عند توقف الري أو حدوث أعطال في تجهيزات الضخ، ما يضطر الأهالي إلى شراء المياه بأسعار ترهق الأسر، مبيناً استمرار المشكلة دون حلول تضمن استقرار الإمدادات.

وتبرز الحاجة إلى الإسراع في إصلاح المحولة وإعادة تشغيل المضختين، إلى جانب تأمين بدائل مؤقتة للمياه، لتخفيف الأعباء عن السكان في القرى المتضررة.