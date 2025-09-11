الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا يطلق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى

دمشق-سانا

أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا محمد عمر قديد عن إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتلقي الشكاوى والبلاغات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يدعم المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد.

وأوضح قديد في تصريح لمراسل سانا أن المنصة الإلكترونية للشكاوى تمثل أداة حديثة تتيح للمواطنين تقديم بلاغاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالجهات العامة بشكل مباشر وآمن وسري، بما يسهم في تعزيز النزاهة ومتابعة المخالفات بكفاءة وشفافية.

وأضاف: إن المنصة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي جسر حقيقي للتواصل بين المواطنين والجهاز الرقابي، حيث سيتم التعامل مع الشكاوى بجدية وشفافية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان متابعة فعّالة والتحقق من صحة البلاغات.

وأكد قديد أن إطلاق المنصة الإلكترونية يعكس التزام الجهاز المركزي بالتحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات في العمل الرقابي، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة.

وختم رئيس الجهاز تصريحه بالقول: “صوت المواطن شريك أساسي في الرقابة، ومساهمته من خلال منصة الشكاوى الإلكترونية تمثل خط الدفاع الأول عن المال العام، ومن هنا ندعو جميع المواطنين إلى استخدام المنصة الإلكترونية بوعي ومسؤولية، لبناء بيئة أكثر نزاهة وشفافية لصالح الجميع”.

ويضطلع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالعديد من الأعمال، منها مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة من ناحيتي الإيرادات والنفقات، والرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي، إضافة للرقابة المسبقة للمراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات العامة، فيما يتعلق بصحة التعيينات والعلاوات والنقل والإعادة للعمل وما في حكمها والتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين والأنظمة.