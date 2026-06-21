الدفاع المدني يخمد حريقاً في بلدة الكوم الشرقي جانب طريق دمشق – القنيطرة

الدفاع المدني القنيطرة الدفاع المدني يخمد حريقاً في بلدة الكوم الشرقي جانب طريق دمشق – القنيطرة

القنيطرة-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني اليوم الأحد، حريقاً اندلع في بلدة الكوم الشرقي جانب طريق دمشق – القنيطرة، ومنعت امتداده إلى المناطق المجاورة.

وذكرت مديرية إعلام القنيطرة عبر قناتها على تلغرام، أن فرق الدفاع المدني بالمحافظة استجابت على الفور، وعملت على السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وتأتي هذه الاستجابة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على السلامة العامة وحماية الممتلكات والأراضي الزراعية.

وكانت فرق الدفاع المدني أخمدت أمس السبت، حريقاً اندلع في الأراضي الزراعية بالقرب من المدينة الصناعية الواقعة بين بلدتي خان أرنبة وعين النورية بريف القنيطرة الشمالي.

وتعمل فرق الدفاع المدني في محافظة القنيطرة بشكل متواصل على الاستجابة للبلاغات المتعلقة بحرائق الأعشاب والأراضي المفتوحة، ولا سيما خلال فصل الصيف، بهدف حماية الأراضي الزراعية والمنشآت، والحد من الخسائر الناتجة عن انتشار النيران.

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